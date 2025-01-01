Українська легкоатлетка Геращенко повідомила про вагітність

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 з легкої атлетики Ірина Геращенко оголосила про свою вагітність, передає УНН.

"Дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив в нас.Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно вдячні.Чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень", - підписала Геращенко фото з УЗД знімком.

Доповнення

Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2024.

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