Українська легкоатлетка Геращенко повідомила про вагітність
Київ • УНН
Бронзова призерка Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту Ірина Геращенко оголосила про свою вагітність. Спортсменка поділилася емоційним дописом та УЗД знімком у соціальних мережах.
Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 з легкої атлетики Ірина Геращенко оголосила про свою вагітність, передає УНН.
"Дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив в нас.Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно вдячні.Чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень", - підписала Геращенко фото з УЗД знімком.
Доповнення
Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2024.
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