Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка
Киев • УНН
Актриса Анна Сагайдачная сообщила о рождении дочери от нового избранника. Это второй ребенок для актрисы, которая в 2023 году развелась с первым мужем, от которого имеет сына.
Украинская актриса, известная своей ролью в сериале "Крепостная", Анна Сагайдачная родила девочку.
Об этом звезда написала в своем Instagram, пишет УНН.
Детали
Анна Сагайдачная опубликовала сообщение в своем Instagram, где сообщила подписчикам с рождением дочери.
Мы дома.Я уже и фото в розовом повыставляла, а мне продолжают в директ писать, что 100% мальчик. Нет, котики) У нас самая нежная девочка, хотя большинство было уверено, что мальчик)Видите, как я вас удивила))))
В 2023 году актриса развелась со своим первым мужем Евгением Третьяком, с которым имеет общего сына.
Имя нового избранника, отца второго ребенка, Анна Сагайдачная не раскрывает. Однако, по ее словам, он не публичный человек.
Напомним
Жена Владимира Остапчука Екатерина родила сына, которого назвали Тимофеем. Для телеведущего это уже третий ребенок, а для его жены - первый.