Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

ukenru
Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
13:15 • 33532 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
12:20 • 82100 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
12:17 • 62603 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 105392 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 117568 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 128778 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 131764 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 135076 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 203468 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 150493 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Курс валют на 13 декабря: Нацбанк продолжает снижать гривну

Курс валют на 13 декабря: Нацбанк продолжает снижать гривну

 • 59663 просмотра
"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

 • 84459 просмотра
Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

 • 88983 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

 • 75188 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 43539 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

15:04 • 23124 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

13:47 • 33416 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

12:20 • 82167 просмотра
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

 • 105401 просмотра
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 129178 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

15:13 • 7353 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

15:12 • 7351 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

13:26 • 14512 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 43539 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

 • 75188 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Киев  •  УНН

 • 7153 просмотра

Read in English

Актриса Анна Сагайдачная сообщила о рождении дочери от нового избранника. Это второй ребенок для актрисы, которая в 2023 году развелась с первым мужем, от которого имеет сына.

Украинская актриса, известная своей ролью в сериале "Крепостная", Анна Сагайдачная родила девочку.

Об этом звезда написала в своем Instagram, пишет УНН.

Детали 

Анна Сагайдачная опубликовала сообщение в своем Instagram, где сообщила подписчикам с рождением дочери.

Мы дома.Я уже и фото в розовом повыставляла, а мне продолжают в директ писать, что 100% мальчик. Нет, котики) У нас самая нежная девочка, хотя большинство было уверено, что мальчик)Видите, как я вас удивила))))

- пишет актриса.

В 2023 году актриса развелась со своим первым мужем Евгением Третьяком, с которым имеет общего сына.

Image

 Имя нового избранника, отца второго ребенка, Анна Сагайдачная не раскрывает. Однако, по ее словам, он не публичный человек.

Напомним 

Жена Владимира Остапчука Екатерина родила сына, которого назвали Тимофеем. Для телеведущего это уже третий ребенок, а для его жены - первый.

Алина Волянская

Алина Волянская

КультураУНН Lite
ukrainaУкраина
instagramInstagram