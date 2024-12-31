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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Киев  •  УНН

 • 21585 просмотра

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В 2024 году украинцы переориентировались с бытовой на цифровую технику и гаджеты. Вырос спрос на автономные источники питания, а цены на электронику росли в соответствии с уровнем инфляции.

2024 год ознаменовался изменением потребительских предпочтений украинцев в сегменте техники и электроники. Если в 2023 году преобладали покупки бытовых приборов, то в этом году спрос сместился на цифровую технику, гаджеты и автономные источники питания. Об этом УНН рассказали в сети магазинов COMFY.

В 2024 году темпы роста продаж товаров в сегменте "техника и электроника" на украинском рынке замедлились. Если в 2023 году украинцы покупали много бытовой техники, то 2024 год стал годом приобретения цифровой техники и гаджетов

- говорят в COMFY.

Продажи традиционных категорий товаров, таких как холодильники, смартфоны и телевизоры, остались на уровне прошлого года. В то же время в высокий сезон и во время Black Friday отмечен рост популярности трендовых товаров, в частности мультипечей, мониторов, товаров для гейминга, игровых консолей, ноутбуков, аксессуаров и электрических зубных щеток.

Особенно быстро рос спрос на автономные источники энергии - от компактных павербанков для телефонов до мощных зарядных станций большой емкости. Кроме того, значительная часть техники продолжает приобретаться военными и волонтерами для выполнения актуальных боевых задач.

В 2024 году вернулся тренд, который был характерен в Black Friday до полномасштабной войны: украинцы на праздники выбирают себе подарки премиального качества. То есть, товары не из категории needs, а из категории wants. Подход такой: хочу купить себе девайс хорошего качества со скидкой или товар, о котором давно мечтал в высшем ценовом диапазоне. Например, кофемашины, телевизоры с большими диагоналями, пылесосы и др.

- добавляют в сети.

COMFY отмечает, что длительные отключения электричества из-за обстрелов также существенно повлияли на поведение покупателей в 2024 году:

"Отключения в марте, июне и зимой, заставили украинцев покупать дополнительные устройства питания. В июле рынок испытал существенный дефицит товаров на полках, но ситуацию удалось стабилизировать. В 2024 году, в отличие от 2023 года, большим спросом пользовались зарядные станции и павербанки большого объема. Стало понятным, что отключения электричества будут продолжаться и нужно приспосабливаться. Зарядные станции на 1000 W и более, павербанки на 50 000 mAh в ТОПе продаж".

Относительно роста цен, то общий рост цен на бытовую технику и электронику в Украине в 2024 году равен уровню инфляции.

"Резкого повышения цен на товары не было, все изменения происходили постепенно. На цену влиял спрос (например, в период длительных блэкаутов), затраты на логистику и конкуренция на рынке. В декабре произошел очередной рост курса доллара, и мы прогнозируем, что в начале 2025 года цены на товары постепенно будут догонять новый курс", - добавили в COMFY.

Напомним

Релиз "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" стал не только громким событием в мире гейминга, но и повлиял на рынок игровых гаджетов. Выход игры 20 ноября спровоцировал стремительный рост продаж игровых ноутбуков, консолей, мониторов и аксессуаров, особенно во время Black Friday.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаТехнологии
ukrainaУкраина