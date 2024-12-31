Українці змінили пріоритети у купівлі техніки: що обирали у 2024 році та які ціни

2024 рік ознаменувався зміною споживчих уподобань українців у сегменті техніки та електроніки. Якщо у 2023 році переважали покупки побутових приладів, то у цьому році попит змістився на цифрову техніку, гаджети та автономні джерела живлення. Про це УНН розповіли в мережі магазинів COMFY.

У 2024 році темпи зростання продажів товарів у сегменті "техніка та електроніка" на українському ринку сповільнилися. Якщо у 2023 році українці купували багато побутової техніки, то 2024 рік став роком придбання цифрової техніки та гаджетів - кажуть у COMFY.

Продажі традиційних категорій товарів, таких як холодильники, смартфони та телевізори, залишилися на рівні минулого року. Водночас у високий сезон та під час Black Friday відзначено зростання популярності трендових товарів, зокрема мультипечей, моніторів, товарів для геймінгу, ігрових консолей, ноутбуків, аксесуарів та електричних зубних щіток.

Особливо швидко зростав попит на автономні джерела енергії — від компактних павербанків для телефонів до потужних зарядних станцій великої ємності. Крім того, значна частина техніки продовжує купуватися військовими та волонтерами для виконання актуальних бойових завдань.

У 2024 році повернувся тренд, який був характерним у Black Friday до повномасштабної війни: українці на свята обирають собі подарунки преміальної якості. Тобто, товари не з категорії needs, а з категорії wants. Підхід такий: хочу купити собі девайс гарної якості зі знижкою або товар, про який давно мріяв у вищому ціновому діапазоні. Наприклад, кавомашини, телевізори з великими діагоналями, пилососи та ін. - додають у мережі.

COMFY зазначає, що тривалі відключення електрики через обстріли також суттєво вплинули на поведінку покупців у 2024 році:

"Відключення у березні, червні та взимку, змусили українців купувати додаткові пристрої живлення. В липні ринок відчув суттєвий дефіцит товарів на полицях, але ситуацію вдалося стабілізувати. У 2024 році, на відміну від 2023 року, більший попит мали зарядні станції та павербанки великого об’єму. Стало зрозумілим, що відключення електрики будуть продовжуватися і потрібно пристосовуватися. Зарядні станції на 1000 W і більше, павербанки на 50 000 mAh: в ТОПі продажів".

Щодо росту цін, то загальне зростання цін на побутову техніку та електроніку в Україні в 2024 році дорівнює рівню інфляції.

"Різкого підвищення цін на товари не було, всі зміни відбувалися поступово. На ціну впливав попит (наприклад, у період тривалих блекаутів), витрати на логістику та конкуренція на ринку. У грудні відбулося чергове зростання курсу долара, і ми прогнозуємо, що на початку 2025 року ціни на товари поступово наздоганятимуть новий курс", - додали в COMFY.

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Реліз "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" став не лише гучною подією у світі геймінгу, а й вплинув на ринок ігрових гаджетів. Вихід гри 20 листопада спровокував стрімке зростання продажів ігрових ноутбуків, консолей, моніторів та аксесуарів, особливо під час Black Friday.