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Джоли надеется на прекращение «нападений» от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение «нападений» от Питта после развода

Киев  •  УНН

 • 4833 просмотра

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Анджелина Джоли ожидает, что Брэд Питт прекратит «нападать» на нее после завершения 8-летнего бракоразводного процесса. Актеры имеют шестерых общих детей, трое из которых биологические, а трое - усыновленные.

Актриса Анджелина Джоли уверена, что актер Брэд Питт теперь воздержится от «нападений» на нее после завершения их изнурительного восьмилетнего бракоразводного процесса, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

По информации от источника в интервью изданию People, Анджелина Джоли надеется, что завершение их развода заставит Питта прекратить нападать на нее, а взамен поможет исцелить их семью.

«Брэд успешно использовал свою власть и привилегии, чтобы скрыть свое поведение за счет семьи, наказать Анджелину за то, что ушла, и даже попытаться изобразить ее как причину того, что его отношения с детьми такие сложные», - отмечает источник.

У 49-летней Джоли и 61-летнего Питта шестеро детей: трое биологических - 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен - и трое усыновленных - 23-летний Мэддокс, 21-летний Пакс и 19-летняя Захара.

Другой источник, близкий к Джоли, описал их развод как кошмар для нее и ее семьи.

«Последние восемь лет были таким ужасным временем для нее и ее семьи», - сказал другой источник в интервью изданию.

Однако, источник, близкий к Питту, опроверг утверждения Джоли, заявив изданию People: «В течение последних восьми лет Джоли занималась односторонними нападками, включая бесконечное искажение фактов и проецирование собственного поведения на других, нанося огромный сопутствующий вред тем, кто находится в семье и вокруг нее».

Напомним,

После восьми лет судебных разбирательств Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли окончательного соглашения о разводе. Джоли выразила облегчение по поводу завершения этого этапа, сосредоточившись на восстановлении своей семьи.

Алина Волянская

Алина Волянская

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