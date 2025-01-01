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Джолі сподівається на припинення "нападів" від Пітта після розлучення

Джолі сподівається на припинення "нападів" від Пітта після розлучення

Київ • УНН

 • 108265 перегляди

Анджеліна Джолі очікує, що Бред Пітт припинить "нападати" на неї після завершення 8-річного процесу розлучення. Актори мають шестеро спільних дітей, троє з яких біологічні, а троє - всиновлені.

Акторка Анджеліна Джолі впевнена, що актор Бред Пітт тепер утримається від "нападів" на неї після завершення їхнього виснажливого восьмирічного процесу розлучення, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

За інформацією від джерела в інтерв’ю виданню People, Анджеліна Джолі сподівається, що завершення їхнього розлучення змусить Пітта припинити нападати на неї, а натомість допоможе зцілити їхню сім'ю.

"Бред успішно використовував свою владу і привілеї, щоб приховати свою поведінку за рахунок сім'ї, покарати Анджеліну за те, що пішла, і навіть спробувати змалювати її як причину того, що його стосунки з дітьми такі складні", - зазначає джерело.

У 49-річної Джолі та 61-річного Пітта шестеро дітей: троє біологічних - 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн - і троє всиновлених - 23-річний Меддокс, 21-річний Пакс і 19-річна Захара.

Інше джерело, близьке до Джолі, описало їх розлученя як кошмар для неї та її родини.

"Останні вісім років були таким жахливим часом для неї та її сім'ї", - сказало інше джерело в інтерв'ю виданню.

Проте, джерело, близьке до Пітта, спростувало твердження Джолі, заявивши виданню People: "Протягом останніх восьми років Джолі займалася односторонніми нападками, включаючи нескінченне перекручування фактів і проектування власної поведінки на інших, завдаючи величезної супутньої шкоди тим, хто знаходиться в сім'ї та навколо неї".

Нагадаємо

Після восьми років судових розглядів Анджеліна Джолі та Бред Пітт досягли остаточної угоди про розлучення. Джолі висловила полегшення щодо завершення цього етапу, зосереджуючись на відновленні своєї родини.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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