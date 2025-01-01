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В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

Киев  •  УНН

 • 5282 просмотра

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Доля женщин-режиссеров в самых прибыльных фильмах 2024 года осталась на уровне 13,4%. Представительство режиссеров из этнических меньшинств составило 24,1%, что почти не изменилось по сравнению с прошлым годом.

Согласно новому исследованию USC Annenberg Inclusion Initiative, изучавшему количество женщин и представителей расовых меньшинств среди режиссеров самых прибыльных фильмов прошлого года, в Голливуде не произошло существенных изменений, пишет Hollywood Reporter, передает УНН.

Детали

Несмотря на надежды, что 2024 год должен был быть годом восстановления после забастовок сценаристов и актеров в 2023 году, доля женщин-режиссеров в фильмах, принесших наибольшие кассовые сборы, осталась на уровне предыдущего года - 13,4%.

А это почти та же цифра, что была в 2023 году (12,1%), хотя это значительно больше, чем в 2007 году, когда только 2,7% режиссеров были женщинами.

Ученая Стейси Смит заявила, что киноиндустрия доказала способность увеличивать долю женщин-режиссеров и сохранять этот прогресс, но отметила, что еще много работы впереди. Она добавила, что женщины-режиссеры до сих пор значительно уступают мужчинам по количеству, и им редко предоставляются возможности работать за камерой.

Согласно исследованию, 24,1% режиссеров в прошлом году принадлежали к расовым или этническим группам, которые обычно имеют меньшее представительство в киноиндустрии. Этот показатель почти совпал с результатом 2023 года (22,4%) и значительно превысил уровень 2007 года (12,5%). Самый высокий процент таких режиссеров был зафиксирован в 2021 году - 28,6%. В частности, 5,3% режиссеров в прошлом году были женщинами других рас.

Исследование также показало, что ни одна из крупных студий не выпустила хотя бы 10 фильмов с женщинами-режиссерами из этнических меньшинств за последние 18 лет.

Наибольшее количество таких фильмов выпустили студии Universal и Walt Disney Studios - 7 и 6 соответственно.

Анализ рецензий критиков за последние 18 лет показал, что фильмы, снятые мужчинами, получали более высокие оценки от критиков в 2024 году. Однако за весь период исследования разницы в оценках не было. 

Стейси Смит отметила, что результаты четко показывают, что женщины из этнических меньшинств обладают навыками и талантами, которые позволяют создавать качественные фильмы. Однако они все еще получают меньше всего возможностей работать за камерой в топовых фильмах. Это указывает на то, что талант и квалификация не являются основными критериями для принятия решений о найме.

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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