В Украине стартует информационная кампания "Конечно, сможешь!" с целью уменьшить гендерный разрыв в зарплатах с 18,6% до 13,6% до 2030 года, сообщили в Минэкономики в среду, пишет УНН.

Детали

В Минэкономики указали, что работают над сокращением гендерного разрыва в оплате труда, для чего стартует информационная кампания "Конечно, сможешь!". Она призвана преодолеть стереотипы относительно профессионального развития женщин и решить проблему с неравной оплатой труда.

"18,6% - такой уровень разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами сейчас. Цель - уменьшить этот процент до 13,6% до 2030 года", - сообщили в Минэкономики.

И отметили: это может стать возможным. Например, в 2015 году разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине составлял целых 26%.

"Мы можем сократить его еще больше благодаря информационной кампании "Конечно, сможешь!", которую будут воплощать в жизнь Минэкономики совместно с ООН Женщины и при поддержке Офиса первой леди и правительства Швеции", - указали в ведомстве.

А еще от этого выиграет экономика, отмечают в министерстве.

"Как показывают подсчеты McKinsey Global Institute, если бы женщины были привлечены к рынку труда, так же как и мужчины, глобальный ВВП в течение 2015-2025 годов вырос бы на 26%", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как сообщается, сегодня Украина является лидером по показателю привлечения женщин в профессиональные и технические сферы. Впрочем, только 15% компаний принадлежат женщинам, и только в 17,7% бизнесов женщины занимают руководящие должности. Украина также на первом месте по показателю привлечения девушек к обучению в учреждениях среднего и высшего образования, однако гендерный разрыв все еще остается в таких специальностях, как педагогика, ІТ, сельское хозяйство и т.д. При этом высокий уровень вовлеченности в обучение не дает гарантии, что женщины в выбранной сфере не будут получать меньше.

Напомним

За 7 лет разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине сократился на 7,4%.