В Україні хочуть зменшити гендерний розрив у зарплатах на 5% до 2030 року: стартує інформаційна кампанія

В Україні стартує інформаційна кампанія "Звісно, зможеш!" з метою зменшити гендерний розрив у зарплатах з 18,6% до 13,6% до 2030 року, повідомили у Мінекономіки у середу, пише УНН.

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У Мінекономіки вказали, що працюють над скороченням гендерного розриву в оплаті праці, задля чого стартує інформаційна кампанія "Звісно, зможеш!". Вона покликана подолати стереотипи щодо професійного розвитку жінок та вирішити проблему з нерівною оплатою праці.

"18,6% - такий рівень розриву в зарплатах між чоловіками та жінками зараз. Мета - зменшити цей відсоток до 13,6% до 2030 року", - повідомили у Мінекономіки.

І наголосили: це може стати можливим. Для прикладу, у 2015 році розрив між зарплатами чоловіків та жінок в Україні становив цілих 26%.

"Ми можемо скоротити його ще більше завдяки інформаційній кампанії "Звісно, зможеш!", яку втілюватимуть в життя Мінекономіки спільно з ООН Жінки та за підтримки Офісу першої леді та уряду Швеції", - вказали у відомстві.

А ще від цього виграє економіка, зазначають у міністерстві.

"Як показують підрахунки McKinsey Global Institute, якби жінки були залучені до ринку праці, так само як і чоловіки, глобальний ВВП впродовж 2015-2025 років виріс би на 26%", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Як повідомляється, сьогодні Україна є лідеркою за показником залучення жінок до професійних і технічних сфер. Утім, лише 15% компаній належать жінкам, і тільки в 17,7% бізнесів жінки обіймають керівні посади. Україна також є на першому місці за показником залучення дівчат до навчання в закладах середньої та вищої освіти, проте гендерний розрив все ще залишається в таких спеціальностях, як педагогіка, ІТ, сільське господарство тощо. При цьому високий рівень залученості до навчання не дає гарантії, що жінки в обраній сфері не отримуватимуть менше.

Нагадаємо

За 7 років розрив між зарплатами чоловіків і жінок в Україні скоротився на 7,4%.