У Голлівуді жінки-режисери топових фільмів досі у меншості - дослідження

Згідно з новим дослідженням USC Annenberg Inclusion Initiative, що вивчало кількість жінок і представників расових меншин серед режисерів найприбутковіших фільмів минулого року, у Голлівуді не відбулося суттєвих змін, пише Hollywood Reporter, передає УНН.

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Попри надії, що 2024 рік мав бути роком відновлення після страйків сценаристів та акторів у 2023 році, частка жінок-режисерок у фільмах, що принесли найбільші касові збори, залишилася на рівні попереднього року - 13,4%.

А це майже та ж сама цифра, що була у 2023 році (12,1%), хоча це значно більше, ніж у 2007 році, коли лише 2,7% режисерів були жінками.

Науковиця Стейсі Сміт заявила, що кіноіндустрія довела здатність збільшувати частку жінок-режисерок і зберігати цей прогрес, але зазначила, що ще багато роботи попереду. Вона додала, що жінки-режисери досі значно поступаються чоловікам за кількістю, і їм рідко надаються можливості працювати за камерою.

Згідно з дослідженням, 24,1% режисерів минулого року належали до расових або етнічних груп, які зазвичай мають менше представництво в кіноіндустрії. Цей показник майже співпав із результатом 2023 року (22,4%) і значно перевищив рівень 2007 року (12,5%). Найвищий відсоток таких режисерів був зафіксований у 2021 році - 28,6%. Зокрема, 5,3% режисерів минулого року були жінками інших рас.

Дослідження також показало, що жодна з великих студій не випустила хоча б 10 фільмів з жінками-режисерами з етнічних меншин за останні 18 років.

Найбільшу кількість таких фільмів випустили студії Universal і Walt Disney Studios - 7 і 6 відповідно.

Аналіз рецензій критиків за останні 18 років показав, що фільми, зняті чоловіками, отримували вищі оцінки від критиків у 2024 році. Однак за весь період дослідження різниці в оцінках не було.

Стейсі Сміт зазначила, що результати чітко показують, що жінки з етнічних меншин володіють навичками та талантами, які дозволяють створювати якісні фільми. Однак вони все ще отримують найменше можливостей працювати за камерою в топових фільмах. Це вказує на те, що талант і кваліфікація не є основними критеріями для ухвалення рішень щодо найму.

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