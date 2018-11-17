Помпео заявил о работе с Украиной над остановкой "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и Украина будут продолжать совместно работать над остановкой строительства газопровода “Северный поток-2”. Об этом он рассказал на встрече с главой МИД Украины Павел Климкин, сообщается на сайте американского Госдепа, передает УНН.
“Мы продолжим совместную работу, чтобы остановить проект „Северный поток-2“, который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и рискует еще больше усугубить суверенитет европейских стран, которые зависят от российского газа”, — сказал он.
В конце мая Помпео заявил о необходимости создать условия, при которых Россия не сможет использовать поставки энергоносителей в качестве инструмента давления на Европу. Однако в посольстве России в США заявили, что таким образом Вашингтон “навязывает свой неконкурентноспособный сжиженный природный газ”.
В июне Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Киев начал переговоры с партнерами из Евросоюза по остановке строительства газопровода “Северный поток-2”. По его мнению, проект направлен на то, чтобы лишить Украину получаемых за транзит газа средств.
В ноябре посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что Соединенные Штаты могут ввести новые санкции для блокировки строительства газопровода. Впоследствии глава “Газпрома” Алексей Миллер сказал, что газопровод “Северный поток-2” будет достроен.
Напоминаем, Климкин заявил, что ожидает визит Помпео в Украину.