Премьер Польши заявил об угрозе российского наступления на Украину после запуска "Северного потока-2"

“Я знаю позицию правительства Германии, это бизнес-проект, но никто не верит в это восточнее Одера”, — приводит PAP его слова. С точки зрения Польши, “Северный поток-2” — очень опасный проект, заявил господин Моравецький.

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Если после завершения его строительства выяснится, что украинская газотранспортная система никому не нужна, то “что остановит Владимира Путина от похода на Киев?”, спросил премьер Польши. “Вы удивитесь, кого я цитирую, но Ленин сказал, что капиталисты настолько жадные, что продадут нам веревку, на которой мы их повесим”, — заявил Матеуш Моравецкий. “И теперь мы, европейцы, должны платить россиянам за газ, они будут зарабатывать огромные деньги, которые инвестируют в свои вооруженные силы, а мы будем просить американцев защитить нас от России”.

Как ранее информировал УНН, на днях госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении работать с Украиной, чтобы попытаться остановить реализацию проекта трубопровода “Северный поток-2”. Он высказал точку зрения, что “Северный поток-2” подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также грозит ещё больше поставить под вопрос суверенитет европейских стран, которые зависят от поставок российского газа.

“Северный поток 2” — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км. Северный поток-2 является расширением “Северного потока”. Проект “Северный поток” предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Его трасса проходит параллельно действующему магистральному газопроводу Северный поток. Разрешение на его строительство выдали власти России, Швеции, Финляндии и Германии. Ожидается, что “Северный поток-2” будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.