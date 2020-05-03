Працівників скандальної птахофабрики під Харковом змушують працювати по 12 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Птахофабрика "Курганський бройлер" (Агромарс) порушує вимоги трудового законодавства, змушуючи своїх робітників працювати по 12 годин на добу, замість 8. Це встановили фахівці ГУ Держпраці у Харківській області у ході перевірки, передає УНН із посиланням на акт інспекційного відвідування підприємства.
Зокрема регулярно порушуються права працівників дільниці прийому та забою птиці, які працюють з 8 години ранку до 9 години вечора. Тоді як у правилах внутрішнього трудового розпорядку птахофабрики зазначено початок роботи о 8 годині ранку, а закінчення — о 5 годині вечора.
“Враховуючи вищевикладене працівниками фактично було відпрацьовано по 12 годин щоденно, а в табелях обліку робочого часу адміністрацією зазначено 8 годин, таким чином порушено вимоги ч. 2 ст. 30 ЗУ „Про оплату праці“ в частині недостовірного обліку виконуваної працівниками роботи”, — йдеться у документі.
За роботу у надурочний час працівникам птахофабрики грошових коштів не платять.
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Крім того, птахофабрика не проводить атестацію робочих місць за умовами праці, що також є порушенням чинного законодавства. Роль атестаційної комісії, яка на птахофабриці просто відсутня, є надважливою. Вона встановлює фактори і причини виникнення несприятливих умов праці, досліджує санітарно-гігієнічні фактори виробничого середовища, важкість і напруженість трудового процесу на робочому місці, встановлює ступінь шкідливості і небезпечності праці.
Нагадаємо, ГУ ДСНС у Харківській області констатувала, що робота птахофабрики “Курганський бройлер” становить загрозу життю та здоров’ю людей, адже в будь-який момент може спалахнути.
Суд першої інстанції, а згодом і апеляційний, винесли рішення закрити роботу “Курганського бройлера” та опечатати птахофабрику.
Утім, попри судову заборону, наявне виконавче провадження і штраф — птахофабрика продовжує свою роботу.
Нагадаємо, несвоєчасний контроль за пожежною безпекою на підприємствах призводить до таких трагедій, як пожежа в санаторії “Вікторія”, де загинуло троє дітей, пожежа в одеському готелі “Токіо Стар”, де загинуло 9 людей, або пожежа в одеському коледжі, де загинуло 16 людей.