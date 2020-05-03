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Працівників скандальної птахофабрики під Харковом змушують працювати по 12 годин

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Птахофабрика "Курганський бройлер" (Агромарс) порушує вимоги трудового законодавства, змушуючи своїх робітників працювати по 12 годин на добу, замість 8. Це встановили фахівці ГУ Держпраці у Харківській області у ході перевірки, передає УНН із посиланням на акт інспекційного відвідування підприємства.

Працівників скандальної птахофабрики під Харковом змушують працювати по 12 годин

Зокрема регулярно порушуються права працівників дільниці прийому та забою птиці, які працюють з 8 години ранку до 9 години вечора. Тоді як у правилах внутрішнього трудового розпорядку птахофабрики зазначено початок роботи о 8 годині ранку, а закінчення — о 5 годині вечора.

“Враховуючи вищевикладене працівниками фактично було відпрацьовано по 12 годин щоденно, а в табелях обліку робочого часу адміністрацією зазначено 8 годин, таким чином порушено вимоги ч. 2 ст. 30 ЗУ „Про оплату праці“ в частині недостовірного обліку виконуваної працівниками роботи”, — йдеться у документі.

За роботу у надурочний час працівникам птахофабрики грошових коштів не платять.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Претензії до небезпечної птахофабрики під Харковом має Держпродспоживслужба

Крім того, птахофабрика не проводить атестацію робочих місць за умовами праці, що також є порушенням чинного законодавства. Роль атестаційної комісії, яка на птахофабриці просто відсутня, є надважливою. Вона встановлює фактори і причини виникнення несприятливих умов праці, досліджує санітарно-гігієнічні фактори виробничого середовища, важкість і напруженість трудового процесу на робочому місці, встановлює ступінь шкідливості і небезпечності праці.

Нагадаємо, ГУ ДСНС у Харківській області констатувала, що робота птахофабрики “Курганський бройлер” становить загрозу життю та здоров’ю людей, адже в будь-який момент може спалахнути.

Суд першої інстанції, а згодом і апеляційний, винесли рішення закрити роботу “Курганського бройлера” та опечатати птахофабрику.

Утім, попри судову заборону, наявне виконавче провадження і штраф — птахофабрика продовжує свою роботу.

Нагадаємо, несвоєчасний контроль за пожежною безпекою на підприємствах призводить до таких трагедій, як пожежа в санаторії “Вікторія”, де загинуло троє дітей, пожежа в одеському готелі “Токіо Стар”, де загинуло 9 людей, або пожежа в одеському коледжі, де загинуло 16 людей.

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