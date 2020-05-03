Работников скандальной птицефабрики под Харьковом заставляют работать по 12 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Птицефабрика "Курганский бройлер" (Агромарс) нарушает требования трудового законодательства, заставляя своих рабочих работать по 12 часов в сутки, вместо 8. Это установили специалисты ГУ Гоструда в Харьковской области в ходе проверки, передает УНН со ссылкой на акт инспекционного посещения предприятия.
В частности регулярно нарушаются права работников участка приема и забоя птицы, которые работают с 8:00 утра до 9:00 вечера. Тогда как в правилах внутреннего трудового распорядка птицефабрики отмечено начало работы в 8:00 утра, а окончание - в 5:00 вечера.
"Учитывая вышеизложенное работниками фактически было отработано по 12 часов ежедневно, а в табелях учета рабочего времени администрацией указано 8 часов, таким образом нарушены требования ч. 2 ст. 30 ЗУ "Об оплате труда" в части недостоверного учета выполняемой работниками работы", - говорится в документе.
За работу в сверхурочное время работникам птицефабрики денежных средств не платят.
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Кроме того, птицефабрика не проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда, что также является нарушением действующего законодательства. Роль аттестационной комиссии, которая на птицефабрике просто отсутствует, является сверхважной. Она устанавливает факторы и причины возникновения неблагоприятных условий труда, исследует санитарно-гигиенические факторы производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочем месте, устанавливает степень вредности и опасности труда.
Напомним, ГУ ГСЧС в Харьковской области констатировала, что работа птицефабрики "Курганский бройлер" представляет угрозу жизни и здоровью людей, ведь в любой момент может вспыхнуть.
Суд первой инстанции, а затем и апелляционный, вынесли решение прекратить работу "Курганского бройлера" и опечатать птицефабрику.
Впрочем, несмотря на судебный запрет, имеется исполнительное производство и штраф - птицефабрика продолжает свою работу.
Напомним, несвоевременный контроль за пожарной безопасностью на предприятиях приводит к таким трагедиям, как пожар в санатории "Виктория", где погибли трое детей, пожар в одесской гостинице "Токио Стар", где погибли 9 человек, или пожар в одесском институте, где погибли 16 человек.