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Работников скандальной птицефабрики под Харьковом заставляют работать по 12 часов

Киев • УНН

 • 12625 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Птицефабрика "Курганский бройлер" (Агромарс) нарушает требования трудового законодательства, заставляя своих рабочих работать по 12 часов в сутки, вместо 8. Это установили специалисты ГУ Гоструда в Харьковской области в ходе проверки, передает УНН со ссылкой на акт инспекционного посещения предприятия.

Работников скандальной птицефабрики под Харьковом заставляют работать по 12 часов

В частности регулярно нарушаются права работников участка приема и забоя птицы, которые работают с 8:00 утра до 9:00 вечера. Тогда как в правилах внутреннего трудового распорядка птицефабрики отмечено начало работы в 8:00 утра, а окончание - в 5:00 вечера.

"Учитывая вышеизложенное работниками фактически было отработано по 12 часов ежедневно, а в табелях учета рабочего времени администрацией указано 8 часов, таким образом нарушены требования ч. 2 ст. 30 ЗУ "Об оплате труда" в части недостоверного учета выполняемой работниками работы", - говорится в документе.

За работу в сверхурочное время работникам птицефабрики денежных средств не платят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Претензии к опасной птицефабрике под Харьковом имеет Госпродпотребслужба

Кроме того, птицефабрика не проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда, что также является нарушением действующего законодательства. Роль аттестационной комиссии, которая на птицефабрике просто отсутствует, является сверхважной. Она устанавливает факторы и причины возникновения неблагоприятных условий труда, исследует санитарно-гигиенические факторы производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочем месте, устанавливает степень вредности и опасности труда.

Напомним, ГУ ГСЧС в Харьковской области констатировала, что работа птицефабрики "Курганский бройлер" представляет угрозу жизни и здоровью людей, ведь в любой момент может вспыхнуть.

Суд первой инстанции, а затем и апелляционный, вынесли решение прекратить работу "Курганского бройлера" и опечатать птицефабрику.

Впрочем, несмотря на судебный запрет, имеется исполнительное производство и штраф - птицефабрика продолжает свою работу.

Напомним, несвоевременный контроль за пожарной безопасностью на предприятиях приводит к таким трагедиям, как пожар в санатории "Виктория", где погибли трое детей, пожар в одесской гостинице "Токио Стар", где погибли 9 человек, или пожар в одесском институте, где погибли 16 человек.

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