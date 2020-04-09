Претензії до небезпечної птахофабрики під Харковом має Держпродспоживслужба

Контролери перевірили птахофабрику у період з 10 по 11 березня 2020 року. Це був позаплановий захід державного контролю. Провести перевірку підприємства доручив Прем'єр-міністр України.

У підсумку, контролери виявили низку порушень вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини, серед яких:



недостатнє та не регулярне надходження кормів для годівлі птиці;



порушення правил утримання тварин (годівля птиці проводиться не належним чином);



перевезення добового молодняку з інкубатора до господарства без ветеринарних документів;



відсутність експертизи дослідження води на якість.



Окрім того, птахофабрика на вимогу контролерів не змогла:



надати журнал денного контролю клінічного стану птиці;



надати акти приймання-передачі та акти виконаних робіт з оброблення, переробки, утилізації чи видалення побічних продуктів тваринного походження;



підтвердити використання води для напування птиці вимогам "вода питна";



надати документи про дослідження води на мікробіологічні показники;



підтвердити наявність спецавтотранспорту для перевезення трупів птиці;



надати журнал обліку проходження персоналом по догляду за птицею медичного огляду.



Контролери також встановили, що птахофабрика не розробила та не затвердила схему вакцинопрофілактики та лікувальних обробок птиці на 2020 рік.

За підсумками перевірки Держпродспоживслужба винесла птахофабриці "Курганський бройлер" припис про порушення вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини. Контролери вказали, що підприємство має усунути порушення до 11 квітня 2020 року.

Нагадаємо, окрім Держпродспоживслужби претензії до "Курганського бройлера" має ГУ ДСНС у Харківській області.

За даними контролерів, робота птахофабрики становить загрозу життю та здоров’ю людей, адже будівлі матеріального складу, приміщення адміністративно-побутового корпусу, вагової, механічної майстерні, автогаражу, забійного цеху, операторної АЗС, побутових приміщень на бригадах пташників — не обладнані системами протипожежного захисту.

Інформацію про те, що робота птахофабрики створює загрозу життю та здоров’ю людей, підтвердив і Харківський окружний адміністративний суд. Суд першої інстанції, а згодом і апеляційний, винесли рішення закрити роботу "Курганського бройлера".

Утім, попри судову заборону та наявне виконавче провадження, птахофабрика продовжує свою роботу.

Також зазначимо, несвоєчасний контроль за пожежною безпекою на підприємствах призводить до таких трагедій, як пожежа в санаторії “Вікторія”, де загинуло троє дітей, пожежа в одеському готелі “Токіо Стар”, де загинуло 9 людей, або пожежа в одеському коледжі, де загинуло 16 людей.

Як повідомляв УНН, колишньому начальнику ГУ ДСНС в Одеській області повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, а саме загибель 32 людей.