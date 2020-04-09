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Претензии к опасной птицефабрике под Харьковом имеет Госпродпотребслужба

Претензии к опасной птицефабрике под Харьковом имеет Госпродпотребслужба

Киев  •  УНН

 • 28336 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Птицефабрика "Курганский бройлер" (Агромарс) нарушает требования ветеринарного законодательства. Об этом в ответ на запрос УНН рассказали в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Контролеры проверили птицефабрику в период с 10 по 11 марта 2020 года. Это было внеплановое мероприятие государственного контроля. Провести проверку предприятия поручил Премьер-министр Украины.

В итоге, контролеры обнаружили ряд нарушений требований законодательства в области ветеринарной медицины, среди которых:

  • недостаточное и не регулярное поступление кормов для кормления птицы;
  • нарушение правил содержания животных (кормление птицы проводится не должным образом);
  • перевозка суточного молодняка из инкубатора в хозяйство без ветеринарных документов;
  • отсутствие экспертизы исследования воды на качество.

Кроме того, птицефабрика на требование контролеров не смогла:

  • предоставить журнал дневного контроля клинического состояния птицы;
  • предоставить акты приема-передачи и акты выполненных работ по обработке, переработке, утилизации или удалению побочных продуктов животного происхождения;
  • подтвердить использование воды для поения птицы требованиям "вода питьевая";
  • предоставить документы об исследовании воды на микробиологические показатели;
  • подтвердить наличие спецавтотранспорта для перевоза трупов птицы;
  • предоставить журнал учета прохождения персоналом по уходу за птицей медицинского осмотра.

Контролеры также установили, что птицефабрика не разработала и не утвердила схему вакцинопрофилактики и лечебных обработок птицы на 2020 год.

По итогам проверки Госпродпотребслужба вынесла птицефабрике "Курганский бройлер" предписание о нарушении требований законодательства в области ветеринарной медицины. Контролеры указали, что предприятие должно устранить нарушения до 11 апреля 2020 года.

Напомним, кромеГоспродпотребслужбы претензии к "Курганскому бройлеру" имеет ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным контролеров, работа птицефабрики представляет угрозу жизни и здоровью людей, ведь здания материального склада, помещения административно-бытового корпуса, весовой, механической мастерской, автогаража, убойного цеха, операторной АЗС, бытовых помещений на бригадах птичников - не оборудованы системами противопожарной защиты.

Информацию о том, что работа птицефабрики создает угрозу жизни и здоровью людей, подтвердил и Харьковский окружной административный суд. Суд первой инстанции, а затем и апелляционный, вынесли решение закрыть работу "Курганского бройлера".

Впрочем, несмотря на судебный запрет и имеющееся исполнительное производство, птицефабрика продолжает свою работу.

Также отметим, несвоевременный контроль за пожарной безопасностью на предприятиях приводит к таким трагедиям, как пожар в санатории "Виктория", где погибли трое детей, пожар в одесской гостинице "Токио Стар", где погибли 9 человек, или пожар в одесском институте, где погибло 16 человек.

Как сообщал УНН, бывшему начальнику ГУ ГСЧС в Одесской области сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия, а именно гибель 32 человек.

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