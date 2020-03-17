Небезпечну птахофабрику під Харковом зупинять і опечатають

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Роботу птахофабрики "Курганский бройлер" буде зупинено, а приміщення - опечатано. Таке рішення прийняв суд через порушення птахофабрикою вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, передає УНН із посиланням на ухвалу Харківського окружного адміністративного суду.

Із судовим позовом зупинити роботу птахофабрики звернулося ГУ ДСНС (Державна служба з надзвичайних ситуацій) у Харківській області.

Контролери констатують, що робота птахофабрики становить загрозу життю та здоров'ю людей, адже будівлі матеріального складу, приміщення адміністративно побутового корпусу, вагової, механічної майстерні, автогаражу, забійного цеху, операторної АЗС, побутових приміщень на бригадах пташників - не обладнані системами протипожежного захисту.

Крім того, за даними контролерів, на птахофабриці немає працездатних засобів протипожежного захисту, на побутових кондиціонерах відсутні автономні пристрої електричного захисту, а в адміністративно-побутовому корпусі компанії немає підводів води до пожежного крану.

Усі ці та низку інших порушень пожежники зафіксували у ході перевірки птахофабрики, і склали припис. У період з 6 по 7 травня 2019 року контролери здійснили позапланову перевірку підприємства з метою встановити, чи виконало воно вимоги припису. Однак птахофабрика порушення не усунула, тоді пожежники звернулися до суду.

Вивчивши матеріали справи, суд задовольнив позов ГУ ДСНС у Харківській області, і виніс рішення зупинити роботу птахофабрики до повного усунення компанією порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Суд підтвердив, що робота птахофабрики створює загрозу життю та здоров'ю людей. Суд також постановив знеструмити експлуатацію будівель птахофабрики і опечатати пристрої відключення джерел електропостачання.

Додамо, що "Курганський бройлер" намагався оскаржити рішення суду, однак апеляцію програв.

Довідка: "Курганський бройлер" входить до складу компанії "Комплекс Агромарс" - виробника курятини ТМ "Гаврилівські курчата".

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