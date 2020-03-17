Опасную птицефабрику под Харьковом остановят и опечатают
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Работа птицефабрики "Курганский бройлер" будет остановлена, а помещение - опечатаны. Такое решение принял суд за нарушения птицефабрикой требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности, передает УНН со ссылкой на постановление Харьковского окружного административного суда.
С судебным иском остановить работу птицефабрики обратилось ГУ ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям) в Харьковской области.
Контроллеры констатируют, что работа птицефабрики представляет угрозу жизни и здоровью людей, ведь здания материального склада, помещения административно-бытового корпуса, весовой, механической мастерской, автогаража, убойного цеха, операторной АЗС, бытовых помещений на бригадах птичников - не оборудованы системами противопожарной защиты.
Кроме того, по данным контролеров, на птицефабрике нет трудоспособных средств противопожарной защиты, на бытовых кондиционерах отсутствуют автономные устройства электрической защиты, а в административно-бытовом корпусе компании нет подводов воды к пожарному крану.
Все эти и ряд других нарушений пожарные зафиксировали в ходе проверки птицефабрики, и составили предписание. В период с 6 по 7 мая 2019 года контроллеры осуществили внеплановую проверку предприятия с целью установить, выполнило ли оно требования предписания. Однако птицефабрика нарушения не устранила, тогда пожарные обратились в суд.
Изучив материалы дела, суд удовлетворил иск ГУ ГСЧС в Харьковской области, и вынес решение остановить работу птицефабрики до полного устранения компанией нарушений требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности. Суд подтвердил, что работа птицефабрики создает угрозу жизни и здоровью людей. Суд также постановил обесточить эксплуатацию зданий птицефабрики и опечатать устройства отключения источников электроснабжения.
Добавим, что "Курганский бройлер" пытался оспорить решение суда, однако апелляцию проиграл.
Справка: "Курганский бройлер" входит в состав компании "Комплекс Агромарс" - производителя курятины ТМ "Гавриловские цыплята".