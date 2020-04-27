Небезпечна птахофабрика під Харковом продовжує роботу попри рішення суду про закриття і загрозу кримінальної відповідальності - Мінюст
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Виконавча служба не може виконати рішення суду і закрити небезпечну птахофабрику “Курганський бройлер” (Агромарс), поки не мине 20 днів з моменту відкриття виконавчого провадження. Про це УНН повідомили у Міністерстві юстиції України.
Судове рішення про знеструмлення і повне закриття підприємства через його пожежонебезпечність вступило в законну силу ще два місяці тому. Але птахофабрика продовжує працювати, не усуваючи порушень — і може спалахнути разом з людьми в будь-який момент.
Як повідомили у Мінюсті, виконавче провадження було відкрито 3 квітня. Птахофабрику зобов’язали виконати судове рішення протягом 10 робочих днів. Втім, станом на 21 квітня “Курганський бройлер” рішення виконавця не виконав. 22 квітня птахофабрику оштрафували на 5,1 тис. грн, і знову зобов’язали виконати виконавче рішення протягом 10 робочих днів. Якщо і на цей раз керівники “Курганського бройлеру” не виконають рішення — виконавча служба буде звертатися до правоохоронців із вимогою відкрити кримінальне провадження.
“Таким чином, на цей час державним виконавцем вживаються заходи примусового виконання рішення, встановлені Законом”, — розповіли в Міністерстві юстиції.
Раніше повідомлялось, що птахофабрика вже давно становить загрозу для життя людей.
“Приміщення в аварійному стані, немає засобів індивідуального захисту у персоналу. Крани, які вони експлуатують, в аварійному стані. Половина техніки не пройшла техогляд, котли в аварійному стані. Все запущено. І штовхати людей працювати з цією технікою — це кримінальний злочин. Але компанія живе поза державою, про що власне і говорить той факт, що вони ігнорують рішення суду”, — каже колишній директор птахофабрики Олексій Таранов.
Нагадаємо, несвоєчасний контроль за пожежною безпекою на підприємствах призводить до таких трагедій, як пожежа в санаторії “Вікторія”, де загинуло троє дітей, пожежа в одеському готелі “Токіо Стар”, де загинуло 9 людей, або пожежа в одеському коледжі, де загинуло 16 людей.
Як повідомляв УНН, колишньому начальнику ГУ ДСНС в Одеській області повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, а саме загибель 32 людей.