Небезпечна птахофабрика під Харковом продовжує роботу попри рішення суду про закриття і загрозу кримінальної відповідальності - Мінюст

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Виконавча служба не може виконати рішення суду і закрити небезпечну птахофабрику “Курганський бройлер” (Агромарс), поки не мине 20 днів з моменту відкриття виконавчого провадження. Про це УНН повідомили у Міністерстві юстиції України.