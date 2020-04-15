ДВС досі не закрила небезпечну птахофабрику під Харковом

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Два місяці пройшло відтоді, як в законну силу вступило судове рішення про закриття харківської птахофабрики "Курганський бройлер" через її пожежонебезпечність. Та птахофабрика і досі працює, бо Державна виконавча служба її не закрила. Про це йдеться у відповіді Балаклійського районного відділу ДВС на запит УНН.