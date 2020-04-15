ДВС досі не закрила небезпечну птахофабрику під Харковом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Два місяці пройшло відтоді, як в законну силу вступило судове рішення про закриття харківської птахофабрики "Курганський бройлер" через її пожежонебезпечність. Та птахофабрика і досі працює, бо Державна виконавча служба її не закрила. Про це йдеться у відповіді Балаклійського районного відділу ДВС на запит УНН.
"Виконавчий документ за рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 13.11.2019, яке набрало законної сили 10.02.2020 перебуває на примусовому виконанні у відділі. Станом на 15.04.2020 державним виконавцем здійснюються заходи примусового виконання рішення у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і Законом України "Про виконавче провадження", - зазначили в ДВС.
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Раніше повідомлялось, що птахофабрика в будь-який момент може спалахнути. Попри загрозу життю та здоров’ю людей, птахофабрика не усуває численні порушення пожежної безпеки і продовжує працювати.
“Приміщення в аварійному стані, немає засобів індивідуального захисту у персоналу. Крани, які вони експлуатують, в аварійному стані. Половина техніки не пройшла техогляд, котли в аварійному стані. Все запущено. І штовхати людей працювати з цією технікою — це кримінальний злочин. Але компанія живе поза державою, про що власне і говорить той факт, що вони ігнорують рішення суду”, — каже колишній директор птахофабрики Олексій Таранов.
Нагадаємо, несвоєчасний контроль за пожежною безпекою на підприємствах призводить до таких трагедій, як пожежа в санаторії “Вікторія”, де загинуло троє дітей, пожежа в одеському готелі “Токіо Стар”, де загинуло 9 людей, або пожежа в одеському коледжі, де загинуло 16 людей.
Як повідомляв УНН, колишньому начальнику ГУ ДСНС в Одеській області повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, а саме загибель 32 людей.