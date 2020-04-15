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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130442 просмотра

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ГИС до сих пор не закрыла опасную птицефабрику под Харьковом

ГИС до сих пор не закрыла опасную птицефабрику под Харьковом

Киев  •  УНН

 • 39841 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Два месяца прошло с тех пор, как в законную силу вступило судебное решение о закрытии харьковской птицефабрики "Курганский бройлер" из-за ее пожароопасности. И птицефабрика до сих пор работает, потому что Государственная исполнительная служба ее не закрыла. Об этом говорится в ответе Балаклейского районного отдела ГИС на запрос УНН.

"Исполнительный документ по решению Харьковского окружного административного суда от 13.11.2019, вступившего в законную силу 10.02.2020 находится на принудительном исполнении в отделе. По состоянию на 15.04.2020 государственным исполнителем осуществляются меры принудительного исполнения решения способом и в порядке, которые установлены исполнительным документом и Законом Украины "Об исполнительном производстве", - отметили в ГИС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Претензии к опасной птицефабрики под Харьковом имеет Госпродпотребслужба

Ранее сообщалось, что птицефабрика в любой момент может вспыхнуть. Несмотря на угрозу жизни и здоровью людей, птицефабрика не устраняет многочисленные нарушения пожарной безопасности и продолжает работать.

"Помещение в аварийном состоянии, нет средств индивидуальной защиты у персонала. Краны, которые они эксплуатируют, в аварийном состоянии. Половина техники не прошла техосмотр, котлы в аварийном состоянии. Все запущено. И толкать людей работать с этой техникой - это уголовное преступление. Но компания живет вне государства, о чем собственно и говорит тот факт, что они игнорируют решение суда", - говорит бывший директор птицефабрики Алексей Таранов.

Напомним, несвоевременный контроль за пожарной безопасностью на предприятиях приводит к таким трагедиям, как пожар в санатории "Виктория", где погибли трое детей, пожар в одесской гостинице "Токио Стар", где погибли 9 человек, или пожар в одесском институте, где погибли 16 человек.

Как сообщал УНН, бывшему начальнику ГУ ГСЧС в Одесской области сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, а именно гибель 32 человек.

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