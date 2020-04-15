ГИС до сих пор не закрыла опасную птицефабрику под Харьковом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Два месяца прошло с тех пор, как в законную силу вступило судебное решение о закрытии харьковской птицефабрики "Курганский бройлер" из-за ее пожароопасности. И птицефабрика до сих пор работает, потому что Государственная исполнительная служба ее не закрыла. Об этом говорится в ответе Балаклейского районного отдела ГИС на запрос УНН.
"Исполнительный документ по решению Харьковского окружного административного суда от 13.11.2019, вступившего в законную силу 10.02.2020 находится на принудительном исполнении в отделе. По состоянию на 15.04.2020 государственным исполнителем осуществляются меры принудительного исполнения решения способом и в порядке, которые установлены исполнительным документом и Законом Украины "Об исполнительном производстве", - отметили в ГИС.
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Ранее сообщалось, что птицефабрика в любой момент может вспыхнуть. Несмотря на угрозу жизни и здоровью людей, птицефабрика не устраняет многочисленные нарушения пожарной безопасности и продолжает работать.
"Помещение в аварийном состоянии, нет средств индивидуальной защиты у персонала. Краны, которые они эксплуатируют, в аварийном состоянии. Половина техники не прошла техосмотр, котлы в аварийном состоянии. Все запущено. И толкать людей работать с этой техникой - это уголовное преступление. Но компания живет вне государства, о чем собственно и говорит тот факт, что они игнорируют решение суда", - говорит бывший директор птицефабрики Алексей Таранов.
Напомним, несвоевременный контроль за пожарной безопасностью на предприятиях приводит к таким трагедиям, как пожар в санатории "Виктория", где погибли трое детей, пожар в одесской гостинице "Токио Стар", где погибли 9 человек, или пожар в одесском институте, где погибли 16 человек.
Как сообщал УНН, бывшему начальнику ГУ ГСЧС в Одесской области сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, а именно гибель 32 человек.