ГИС до сих пор не закрыла опасную птицефабрику под Харьковом

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Два месяца прошло с тех пор, как в законную силу вступило судебное решение о закрытии харьковской птицефабрики "Курганский бройлер" из-за ее пожароопасности. И птицефабрика до сих пор работает, потому что Государственная исполнительная служба ее не закрыла. Об этом говорится в ответе Балаклейского районного отдела ГИС на запрос УНН.