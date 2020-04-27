Опасная птицефабрика под Харьковом продолжает работу, несмотря на решение суда о закрытии и угрозу уголовной ответственности - Минюст

Судебное решение об обесточивании и полном закрытии предприятия из-за его пожароопасности вступило в законную силу еще два месяца назад. Но птицефабрика продолжает работать, не устраняя нарушений — и может вспыхнуть вместе с людьми в любой момент.

Как сообщили в Минюсте, исполнительное производство было открыто 3 апреля. Птицефабрику обязали выполнить судебное решение в течение 10 рабочих дней. Впрочем, по состоянию на 21 апреля “Курганский бройлер” решение исполнителя не выполнил. 22 апреля птицефабрику оштрафовали на 5,1 тыс. грн, и снова обязали выполнить исполнительное решение в течение 10 рабочих дней. Если и на этот раз руководители “Курганского бройлера” не выполнят решение — исполнительная служба будет обращаться в правоохранительные органы с требованием открыть уголовное производство.

“Таким образом, в настоящее время государственным исполнителем принимаются меры принудительного исполнения решения, установленные Законом”, — рассказали в Министерстве юстиции.

Ранее сообщалось, что птицефабрика уже давно представляет угрозу для жизни людей.

“Помещение в аварийном состоянии, нет средств индивидуальной защиты у персонала. Краны, которые они эксплуатируют, в аварийном состоянии. Половина техники не прошла техосмотр, котлы в аварийном состоянии. Все запущено. И толкать людей работать с этой техникой — это уголовное преступление. Но компания живет вне государства, о чем собственно и говорит тот факт, что они игнорируют решение суда”, — говорит бывший директор птицефабрики Алексей Таранов.

Напомним, несвоевременный контроль за пожарной безопасностью на предприятиях приводит к таким трагедиям, как пожар в санатории “Виктория”, где погибли трое детей, пожар в одесской гостинице “Токио Стар”, где погибли 9 человек, или пожар в одесском институте, где погибли 16 человек.

Как сообщал УНН, бывшему начальнику ГУ ГСЧС в Одесской области сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия, а именно гибель 32 человек.