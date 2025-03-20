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"Працюємо над тим, щоб система податкового адміністрування України була більш прозорою та ефективною" - Кравченко

Київ • УНН

 • 10019 перегляди

Руслан Кравченко обговорив з EU4PFM впровадження податкових реформ та підтримку у розробці ІТ-рішень для ДПС. Проєкт допомагає гармонізувати законодавство з ЄС в контексті євроінтеграції.

"Працюємо над тим, щоб система податкового адміністрування України була більш прозорою та ефективною" - Кравченко

Очільник Державної подактової служби України Руслан Кравченко обговорив з представниками проєкту EU4PFM результати впровадження податкових реформ в країні. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Кравченка у Facebook.

Зустрівся з представниками проєкту EU Public Finance Management Support Programme for Ukraine. З нашими європейськими колегами разом працюємо над тим, щоб система податкового адміністрування України була більш прозорою та ефективною

- розповів Кравченко.

За його словами, з ключовим міжнародним експертом проєкту EU4PFM з питань оподаткування Паулюсом Маяускасом обговорили результати виконання проєкту "Програма підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM): компоненти 1, 3 і 4" та стан впровадження реформ.

Податкова активно впроваджує Національну стратегію доходів до 2030 року і підтримка EU4PFM відіграє важливу роль у цьому процесі

- вказав глава ДПС. 

Податкова зменшила кількість підприємства, які були віднесені до ризикованих - Кравченко17.03.25, 18:30 • 70237 переглядiв

Кравченко також зауважив, що за підтримки EU4PFM для ДПС тільки останнім часом було розроблено:

  •  програмне забезпечення для аналізу ризиків у трансфертному ціноутворенні;
    • модулі обробки зовнішніх запитів та аналітичної обробки даних;
      • підсистему «Універсальний каталог-класифікатор товарів».

        Ще одне важливе питання зустрічі, зі слів глави ДПС, це ІТ-рішення для електронного аудиту (Е-аудит). Як вказав Кравченко, це один із ключових напрямів співпраці податкової з EU4PFM, який має запровадити реальні зміни у податковому контролі.

        Вдячний експертам проєкту за допомогу у підготовці до скринінгової двосторонньої зустрічі Європейської Комісії та України щодо переговорного розділу 16 "Оподаткування"

        - вказав глава ДПС.

        За словами Кравченка, проект допомагає ДПС із гармонізацією національного законодавства з ЄС в контексті євроінтеграції, надає технічну допомогу щодо майбутньої інтеграції ІТ систем ДПС до систем Євросоюзу.

        Нагадаємо

        Державна податкова служба перевиконала план надходжень до бюджету на 22 млрд грн за два місяці. Це стало можливим завдяки внескам бізнесу. 

        Також ДПС інтегрувала Електронний кабінет з онлайн-платформою "Пульс", щоб бізнес міг оцінювати взаємодію з держорганами. Кількість користувачів кабінету перевищує 5,4 млн.

        Тетяна Краєвська

        Тетяна Краєвська

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