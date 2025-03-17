Податкова зменшила кількість підприємства, які були віднесені до ризикованих - Кравченко
Київ • УНН
Державна податкова служба скоротила кількість підприємств, віднесених до ризикових, на 10 тисяч. Відомство працює над зменшенням відсотка заблокованих податкових накладних до 0,1%.
Державна податкова служба зменшила на 10 тис. кількість підприємств, які були віднесені до ризикованих. Про це заявив голова ДПС Руслан Кравченко рід час розширеного засідання "Діалог Влади та Бізнесу".
Презентація цифрової, аналітичної платформи "Пульс", передає УНН.
Ми зменшили підприємства, які були віднесені до ризикованих на 10 тис. Прибрали цю несправедливу функцію Державної податкової служби, яка була у 2024 році та минулих роках
Він зазначив, що Державна податкова служба зменшує відсоток заблокованих податкових накладних.
На сьогодні він становить 0,4% від поданих податкових накладних. Хочемо зменшити цю цифру максимально мінімально. Для цього разом з командою податкової служби України відпрацювали, напрацювали й подали свої ініціативи до Міністерства фінансів, до зміни постанови, яка регулює роботу СМКОРу (Система моніторингу критеріїв оцінки ризиків - ред.), щоб відсоток блокування податкових накладних був не більше ніж 0,1 й бізнесу стало краще працювати й ми збільшували надходження до бюджету ще більше
Доповнення
Податкова служба передала до Мінфіну пропозиції щодо змін у постанову №1165. Зміни включають збільшення лімітів, спрощення перевірок та зменшення бюрократії при реєстрації податкових накладних.
Раніше Кравченко заявляв, що над зміною ситуації із блокуванням податкових накладних працюють.
Також Кравченко повідомляв, що щоб спростити роботу бізнесу в Державній податковій службі України створили відеоінструкцію, яка покроково пояснює процес проходження податкових накладних і розрахунків коригування у Системі моніторингу критеріїв оцінки ризиків.