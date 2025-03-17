Податкова зменшила кількість підприємства, які були віднесені до ризикованих - Кравченко

Державна податкова служба зменшила на 10 тис. кількість підприємств, які були віднесені до ризикованих. Про це заявив голова ДПС Руслан Кравченко рід час розширеного засідання "Діалог Влади та Бізнесу".

Презентація цифрової, аналітичної платформи "Пульс", передає УНН.

Ми зменшили підприємства, які були віднесені до ризикованих на 10 тис. Прибрали цю несправедливу функцію Державної податкової служби, яка була у 2024 році та минулих роках

Він зазначив, що Державна податкова служба зменшує відсоток заблокованих податкових накладних.

На сьогодні він становить 0,4% від поданих податкових накладних. Хочемо зменшити цю цифру максимально мінімально. Для цього разом з командою податкової служби України відпрацювали, напрацювали й подали свої ініціативи до Міністерства фінансів, до зміни постанови, яка регулює роботу СМКОРу (Система моніторингу критеріїв оцінки ризиків - ред.), щоб відсоток блокування податкових накладних був не більше ніж 0,1 й бізнесу стало краще працювати й ми збільшували надходження до бюджету ще більше