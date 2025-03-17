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Налоговая уменьшила количество предприятий, которые были отнесены к рискованным - Кравченко

Киев • УНН

 • 70233 просмотра

Государственная налоговая служба сократила количество предприятий, отнесенных к рисковым, на 10 тысяч. Ведомство работает над уменьшением процента заблокированных налоговых накладных до 0,1%.

Налоговая уменьшила количество предприятий, которые были отнесены к рискованным - Кравченко

Государственная налоговая служба уменьшила на 10 тыс. количество предприятий, которые были отнесены к рискованным. Об этом заявил глава ГНС Руслан Кравченко во время расширенного заседания "Диалог Власти и Бизнеса".

Презентация цифровой, аналитической платформы "Пульс", передает УНН.

Мы уменьшили предприятия, которые были отнесены к рискованным на 10 тыс. Убрали эту несправедливую функцию Государственной налоговой службы, которая была в 2024 году и прошлых годах

- сказал Кравченко. 

Он отметил, что Государственная налоговая служба уменьшает процент заблокированных налоговых накладных.

На сегодня он составляет 0,4% от поданных налоговых накладных. Хотим уменьшить эту цифру максимально минимально. Для этого вместе с командой налоговой службы Украины отработали, наработали и подали свои инициативы в Министерство финансов, к изменению постановления, которое регулирует работу СМКОРа (Система мониторинга критериев оценки рисков - ред.), чтобы процент блокировки налоговых накладных был не больше чем 0,1 и бизнесу стало лучше работать и мы увеличивали поступления в бюджет еще больше

- рассказал Кравченко.

Дополнение

Налоговая служба передала в Минфин предложения по изменениям в постановление №1165. Изменения включают увеличение лимитов, упрощение проверок и уменьшение бюрократии при регистрации налоговых накладных.

Ранее Кравченко заявлял, что над изменением ситуации с блокировкой налоговых накладных работают.

 Также Кравченко сообщал, что чтобы упростить работу бизнеса в Государственной налоговой службе Украины создали видеоинструкцию, которая пошагово объясняет процесс прохождения налоговых накладных и расчетов корректировки в Системе мониторинга критериев оценки рисков. 

Анна Мурашко

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