Налоговая уменьшила количество предприятий, которые были отнесены к рискованным - Кравченко

Государственная налоговая служба уменьшила на 10 тыс. количество предприятий, которые были отнесены к рискованным. Об этом заявил глава ГНС Руслан Кравченко во время расширенного заседания "Диалог Власти и Бизнеса".

Презентация цифровой, аналитической платформы "Пульс", передает УНН.

Мы уменьшили предприятия, которые были отнесены к рискованным на 10 тыс. Убрали эту несправедливую функцию Государственной налоговой службы, которая была в 2024 году и прошлых годах

Он отметил, что Государственная налоговая служба уменьшает процент заблокированных налоговых накладных.

На сегодня он составляет 0,4% от поданных налоговых накладных. Хотим уменьшить эту цифру максимально минимально. Для этого вместе с командой налоговой службы Украины отработали, наработали и подали свои инициативы в Министерство финансов, к изменению постановления, которое регулирует работу СМКОРа (Система мониторинга критериев оценки рисков - ред.), чтобы процент блокировки налоговых накладных был не больше чем 0,1 и бизнесу стало лучше работать и мы увеличивали поступления в бюджет еще больше