Податкова за два місяці перевиконала план надходжень до бюджету на 22 млрд грн - Кравченко

За два місяці перевиконання плану податкових надходжень становило 22 млрд грн. Про це заявив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко під час розширеного засідання "Діалог Влади та Бізнесу". Презентація цифрової, аналітичної платформи "Пульс", передає УНН.

На його думку, Державна податкова служба за два місяці стала більш прозорою, відкритою.

Ми хочемо ставати ще кращими та ставати другом для бізнесу. Для цього ми стали першим органом, який доєднався до ініціативи Президента України, до Офісу Президента, до проєкту "Пульс" й ми хочемо отримати фідбек від бізнесу, де нам ще краще стати, що нам потрібно покращувати, ми готові до цього й очікуємо ваших звернень