Податкова за два місяці перевиконала план надходжень до бюджету на 22 млрд грн - Кравченко
Київ • УНН
Державна податкова служба перевиконала план надходжень до бюджету на 22 млрд грн за два місяці. Це стало можливим завдяки внескам бізнесу.
За два місяці перевиконання плану податкових надходжень становило 22 млрд грн. Про це заявив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко під час розширеного засідання "Діалог Влади та Бізнесу". Презентація цифрової, аналітичної платформи "Пульс", передає УНН.
Хотів відзвітувати, що за два місяці ми перевиконали план надходжень до бюджету - плюс 22 млрд грн. Це завдяки бізнесу, вашим податкам
На його думку, Державна податкова служба за два місяці стала більш прозорою, відкритою.
Ми хочемо ставати ще кращими та ставати другом для бізнесу. Для цього ми стали першим органом, який доєднався до ініціативи Президента України, до Офісу Президента, до проєкту "Пульс" й ми хочемо отримати фідбек від бізнесу, де нам ще краще стати, що нам потрібно покращувати, ми готові до цього й очікуємо ваших звернень
Він зауважив, що Державна податкова служба не зупиняється на цьому й проводить щотижня зустрічі з бізнесом в регіонах.
Проводимо зустрічі з бізнес-асоціаціями в Києві, в різних куточках нашої держави. На цьому тижні будемо в Харкові, на наступному тижні в інших регіонах. Прошу, долучайтеся до цих зустрічей й будемо покращувати податкову службу разом
Додамо
В Україні запустили платформу "Пульс" для збору відгуків про державні послуги від бізнесу.
Доповнення
Руслан Кравченко повідомляв, що Держбюджет у лютому отримав 78,8 млрд грн. Перевиконання зумовлено високими надходженнями від ПДВ, акцизів, ПДФО.