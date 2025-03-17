Налоговая за два месяца перевыполнила план поступлений в бюджет на 22 млрд грн - Кравченко
Киев • УНН
Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений в бюджет на 22 млрд грн за два месяца. Это стало возможным благодаря взносам бизнеса.
За два месяца перевыполнение плана налоговых поступлений составило 22 млрд грн. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко во время расширенного заседания "Диалог Власти и Бизнеса". Презентация цифровой, аналитической платформы "Пульс", передает УНН.
Хотел отчитаться, что за два месяца мы перевыполнили план поступлений в бюджет - плюс 22 млрд грн. Это благодаря бизнесу, вашим налогам
По его мнению, Государственная налоговая служба за два месяца стала более прозрачной, открытой.
Мы хотим становиться еще лучше и становиться другом для бизнеса. Для этого мы стали первым органом, который присоединился к инициативе Президента Украины, к Офису Президента, к проекту "Пульс" и мы хотим получить фидбек от бизнеса, где нам еще лучше стать, что нам нужно улучшать, мы готовы к этому и ожидаем ваших обращений
Он отметил, что Государственная налоговая служба не останавливается на этом и проводит еженедельно встречи с бизнесом в регионах.
Проводим встречи с бизнес-ассоциациями в Киеве, в разных уголках нашего государства. На этой неделе будем в Харькове, на следующей неделе в других регионах. Прошу, присоединяйтесь к этим встречам и будем улучшать налоговую службу вместе
Добавим
В Украине запустили платформу "Пульс" для сбора отзывов о государственных услугах от бизнеса.
Дополнение
Руслан Кравченко сообщал, что Госбюджет в феврале получил 78,8 млрд грн. Перевыполнение обусловлено высокими поступлениями от НДС, акцизов, НДФЛ.