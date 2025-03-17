Налоговая за два месяца перевыполнила план поступлений в бюджет на 22 млрд грн - Кравченко

За два месяца перевыполнение плана налоговых поступлений составило 22 млрд грн. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко во время расширенного заседания "Диалог Власти и Бизнеса". Презентация цифровой, аналитической платформы "Пульс", передает УНН.

Хотел отчитаться, что за два месяца мы перевыполнили план поступлений в бюджет - плюс 22 млрд грн. Это благодаря бизнесу, вашим налогам

По его мнению, Государственная налоговая служба за два месяца стала более прозрачной, открытой.

Мы хотим становиться еще лучше и становиться другом для бизнеса. Для этого мы стали первым органом, который присоединился к инициативе Президента Украины, к Офису Президента, к проекту "Пульс" и мы хотим получить фидбек от бизнеса, где нам еще лучше стать, что нам нужно улучшать, мы готовы к этому и ожидаем ваших обращений

Он отметил, что Государственная налоговая служба не останавливается на этом и проводит еженедельно встречи с бизнесом в регионах.

Проводим встречи с бизнес-ассоциациями в Киеве, в разных уголках нашего государства. На этой неделе будем в Харькове, на следующей неделе в других регионах. Прошу, присоединяйтесь к этим встречам и будем улучшать налоговую службу вместе