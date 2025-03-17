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Налоговая за два месяца перевыполнила план поступлений в бюджет на 22 млрд грн - Кравченко

Киев • УНН

 • 57263 просмотра

Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений в бюджет на 22 млрд грн за два месяца. Это стало возможным благодаря взносам бизнеса.

Налоговая за два месяца перевыполнила план поступлений в бюджет на 22 млрд грн - Кравченко

За два месяца перевыполнение плана налоговых поступлений составило 22 млрд грн. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко во время расширенного заседания "Диалог Власти и Бизнеса". Презентация цифровой, аналитической платформы "Пульс", передает УНН.

Хотел отчитаться, что за два месяца мы перевыполнили план поступлений в бюджет - плюс 22 млрд грн. Это благодаря бизнесу, вашим налогам 

- сказал Кравченко.

По его мнению, Государственная налоговая служба за два месяца стала более прозрачной, открытой.

Мы хотим становиться еще лучше и становиться другом для бизнеса. Для этого мы стали первым органом, который присоединился к инициативе Президента Украины, к Офису Президента, к проекту "Пульс" и мы хотим получить фидбек от бизнеса, где нам еще лучше стать, что нам нужно улучшать, мы готовы к этому и ожидаем ваших обращений 

- отметил Кравченко.

Он отметил, что Государственная налоговая служба не останавливается на этом и проводит еженедельно встречи с бизнесом в регионах.

Проводим встречи с бизнес-ассоциациями в Киеве, в разных уголках нашего государства. На этой неделе будем в Харькове, на следующей неделе в других регионах. Прошу, присоединяйтесь к этим встречам и будем улучшать налоговую службу вместе 

- сказал Кравченко.

Добавим

В Украине запустили платформу "Пульс" для сбора отзывов о государственных услугах от бизнеса.

Дополнение

Руслан Кравченко сообщал, что Госбюджет в феврале получил 78,8 млрд грн. Перевыполнение обусловлено высокими поступлениями от НДС, акцизов, НДФЛ. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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