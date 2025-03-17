Податкова першою серед держорганів доєдналась до проєкту "Пульс": Кравченко розповів про переваги

Державна податкова служба стала першою серед держорганів, що доєдналася до проєкту "Пульс", призначеного для збору відгуків від бізнесу про взаємодію з державними органами. Податкова інтегрувала Електронний кабінет з онлайн-платформою. Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.

Державна податкова служба першою серед державних органів приєдналася до проєкту "Пульс". Інтегрували Електронний кабінет з онлайн-платформою. "Пульс" - частина політики держави "Зроблено в Україні", яку ініціював Президент України Володимир Зеленський. ДПС прагне ефективної та постійної комунікації з кожним платником податків. На сьогодні Електронний кабінет ДПС - лідер серед цифрових державних платформ, рівень обізнаності щодо нього серед бізнесу - понад 94% - написав Кравченко.

Податкова зменшила кількість підприємства, які були віднесені до ризикованих - Кравченко

Він наголосив, що через кабінет можна подати звітність, сплатити податки, отримати довідки, а кількість користувачів перевищує 5,4 млн, із них 3,5 млн - представники бізнесу, які можуть безпосередньо у кабінеті оцінити взаємодію з державними органами та залишити свої відгуки.

"Інтеграція з "Пульсом" дозволяє підприємцям оцінити зручність ведення бізнесу, а державі - швидко реагувати та ухвалювати потрібні рішення. Це лише один із напрямів нашої співпраці з бізнесом. Активно спілкуємося з бізнесом в регіонах, працюємо над зміною підходів до зупинення податкових накладних та віднесення підприємств ризикових. Кількість зупинених накладних зменшилася до 0,39 %", - додав Кравченко.

Податкова за два місяці перевиконала план надходжень до бюджету на 22 млрд грн - Кравченко

Нагадаємо

Державна податкова служба перевиконала план надходжень до бюджету на 22 млрд грн за два місяці. Це стало можливим завдяки внескам бізнесу.

В липні минулого року Міністерство економіки України представило нову онлайн платформу "Пульс", призначену для збору відгуків від бізнесу про взаємодію з державними органами.