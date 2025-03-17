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Налоговая первой среди госорганов присоединилась к проекту "Пульс": Кравченко рассказал о преимуществах

Киев • УНН

 • 44114 просмотра

ГНС интегрировала Электронный кабинет с онлайн-платформой "Пульс", чтобы бизнес мог оценивать взаимодействие с госорганами. Количество пользователей кабинета превышает 5,4 млн.

Налоговая первой среди госорганов присоединилась к проекту "Пульс": Кравченко рассказал о преимуществах

Государственная налоговая служба стала первой среди госорганов, присоединившейся к проекту "Пульс", предназначенному для сбора отзывов от бизнеса о взаимодействии с государственными органами. Налоговая интегрировала Электронный кабинет с онлайн-платформой. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.

Государственная налоговая служба первой среди государственных органов присоединилась к проекту "Пульс". Интегрировали Электронный кабинет с онлайн-платформой. "Пульс" - часть политики государства "Сделано в Украине", которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. ГНС стремится к эффективной и постоянной коммуникации с каждым налогоплательщиком. На сегодня Электронный кабинет ГНС - лидер среди цифровых государственных платформ, уровень осведомленности о нем среди бизнеса - более 94% 

- написал Кравченко.

Налоговая уменьшила количество предприятий, которые были отнесены к рискованным - Кравченко17.03.25, 18:30 • 70233 просмотра

Он отметил, что через кабинет можно подать отчетность, уплатить налоги, получить справки, а количество пользователей превышает 5,4 млн, из них 3,5 млн - представители бизнеса, которые могут непосредственно в кабинете оценить взаимодействие с государственными органами и оставить свои отзывы.

"Интеграция с "Пульсом" позволяет предпринимателям оценить удобство ведения бизнеса, а государству - быстро реагировать и принимать нужные решения. Это лишь одно из направлений нашего сотрудничества с бизнесом. Активно общаемся с бизнесом в регионах, работаем над изменением подходов к остановке налоговых накладных и отнесению предприятий к рисковым. Количество остановленных накладных уменьшилось до 0,39 %", - добавил Кравченко.

Налоговая за два месяца перевыполнила план поступлений в бюджет на 22 млрд грн - Кравченко17.03.25, 17:54 • 57263 просмотра

Напомним

Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений в бюджет на 22 млрд грн за два месяца. Это стало возможным благодаря взносам бизнеса.

В июле прошлого года Министерство экономики Украины представило новую онлайн платформу "Пульс", предназначенную для сбора отзывов от бизнеса о взаимодействии с государственными органами.

Антонина Туманова

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