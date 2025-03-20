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"Работаем над тем, чтобы система налогового администрирования Украины была более прозрачной и эффективной" - Кравченко

Киев • УНН

 • 9990 просмотра

Руслан Кравченко обсудил с EU4PFM внедрение налоговых реформ и поддержку в разработке ИТ-решений для ГНС. Проект помогает гармонизировать законодательство с ЕС в контексте евроинтеграции.

"Работаем над тем, чтобы система налогового администрирования Украины была более прозрачной и эффективной" - Кравченко

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко обсудил с представителями проекта EU4PFM результаты внедрения налоговых реформ в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Кравченко в Facebook.

Встретился с представителями проекта EU Public Finance Management Support Programme for Ukraine. С нашими европейскими коллегами вместе работаем над тем, чтобы система налогового администрирования Украины была более прозрачной и эффективной

- рассказал Кравченко.

По его словам, с ключевым международным экспертом проекта EU4PFM по вопросам налогообложения Паулюсом Маяускасом обсудили результаты выполнения проекта "Программа поддержки управления государственными финансами в Украине (EU4PFM): компоненты 1, 3 и 4" и состояние внедрения реформ.

Налоговая активно внедряет Национальную стратегию доходов до 2030 года и поддержка EU4PFM играет важную роль в этом процессе

- указал глава ГНС. 

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Кравченко также отметил, что при поддержке EU4PFM для ГНС только в последнее время было разработано:

  •  программное обеспечение для анализа рисков в трансфертном ценообразовании;
    • модули обработки внешних запросов и аналитической обработки данных;
      • подсистему «Универсальный каталог-классификатор товаров».

        Еще один важный вопрос встречи, по словам главы ГНС, это ИТ-решения для электронного аудита (Е-аудит). Как указал Кравченко, это одно из ключевых направлений сотрудничества налоговой с EU4PFM, которое должно ввести реальные изменения в налоговом контроле.

        Благодарен экспертам проекта за помощь в подготовке к скрининговой двусторонней встрече Европейской Комиссии и Украины по переговорному разделу 16 "Налогообложение"

        - указал глава ГНС.

        По словам Кравченко, проект помогает ГНС с гармонизацией национального законодательства с ЕС в контексте евроинтеграции, предоставляет техническую помощь по будущей интеграции ИТ систем ГНС в системы Евросоюза.

        Напомним

        Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений в бюджет на 22 млрд грн за два месяца. Это стало возможным благодаря взносам бизнеса. 

        Также ГНС интегрировала Электронный кабинет с онлайн-платформой "Пульс", чтобы бизнес мог оценивать взаимодействие с госорганами. Количество пользователей кабинета превышает 5,4 млн.

        Татьяна Краевская

        Татьяна Краевская

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