"Работаем над тем, чтобы система налогового администрирования Украины была более прозрачной и эффективной" - Кравченко

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко обсудил с представителями проекта EU4PFM результаты внедрения налоговых реформ в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Кравченко в Facebook.

Встретился с представителями проекта EU Public Finance Management Support Programme for Ukraine. С нашими европейскими коллегами вместе работаем над тем, чтобы система налогового администрирования Украины была более прозрачной и эффективной - рассказал Кравченко.

По его словам, с ключевым международным экспертом проекта EU4PFM по вопросам налогообложения Паулюсом Маяускасом обсудили результаты выполнения проекта "Программа поддержки управления государственными финансами в Украине (EU4PFM): компоненты 1, 3 и 4" и состояние внедрения реформ.

Налоговая активно внедряет Национальную стратегию доходов до 2030 года и поддержка EU4PFM играет важную роль в этом процессе - указал глава ГНС.

Налоговая уменьшила количество предприятий, которые были отнесены к рискованным - Кравченко

Кравченко также отметил, что при поддержке EU4PFM для ГНС только в последнее время было разработано:

программное обеспечение для анализа рисков в трансфертном ценообразовании;

модули обработки внешних запросов и аналитической обработки данных;

подсистему «Универсальный каталог-классификатор товаров».

Еще один важный вопрос встречи, по словам главы ГНС, это ИТ-решения для электронного аудита (Е-аудит). Как указал Кравченко, это одно из ключевых направлений сотрудничества налоговой с EU4PFM, которое должно ввести реальные изменения в налоговом контроле.

Благодарен экспертам проекта за помощь в подготовке к скрининговой двусторонней встрече Европейской Комиссии и Украины по переговорному разделу 16 "Налогообложение" - указал глава ГНС.

По словам Кравченко, проект помогает ГНС с гармонизацией национального законодательства с ЕС в контексте евроинтеграции, предоставляет техническую помощь по будущей интеграции ИТ систем ГНС в системы Евросоюза.

Напомним

Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений в бюджет на 22 млрд грн за два месяца. Это стало возможным благодаря взносам бизнеса.

Также ГНС интегрировала Электронный кабинет с онлайн-платформой "Пульс", чтобы бизнес мог оценивать взаимодействие с госорганами. Количество пользователей кабинета превышает 5,4 млн.