Пожежа в Гонконгу: 83 загиблих, десятки зниклих, заарештовані керівники будівельної компанії
Київ • УНН
Поліція Гонконгу заарештувала керівників будівельної компанії Prestige Construction після найсильнішої пожежі за майже 80 років, що забрала життя 83 людей. Вогонь охопив житловий комплекс Ван Фук Корт, який перебував на реконструкції та був обгорнутий бамбуковими риштуваннями.
Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
До ранку п'ятниці пожежникам вдалося здебільшого локалізувати вогонь, що вирував понад 24 години та охопив житловий комплекс Ван Фук Корт у північному районі Тай По. Комплекс перебував на реконструкції та був обгорнутий бамбуковими риштуваннями та зеленою сіткою.
Ми очікуємо, що пожежу буде повністю загашено сьогодні ввечері. Ми продовжимо гасити пожежу водою, щоб знизити температуру
Більшість жертв було знайдено у двох висотних будинках комплексу з восьми веж. Пожежники змогли врятувати кількох мешканців. Газета South China Morning Post повідомила про одного чоловіка що вижив, знайденого на сходах однієї з будівель.
Рятувальники боролися зі спекою, густим димом, обвалом риштувань та уламками, намагаючись дістатися мешканців на верхніх поверхах.
Поліція заарештувала двох директорів та інженера-консультанта компанії Prestige Construction, що мала контракт на технічне обслуговування будівель. Їх підозрюють у ненавмисному вбивстві через використання небезпечних матеріалів.
У нас є підстави вважати, що відповідальні сторони компанії проявили грубу недбалість, що призвело до цієї аварії та спричинило неконтрольоване поширення пожежі, що призвело до численних жертв
Під час рейду в офісі компанії поліція вилучила тендерну документацію, список співробітників, 14 комп'ютерів та три мобільні телефони.
