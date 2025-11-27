Пожежа в Гонконгу: 83 загиблих, десятки зниклих, заарештовані керівники будівельної компанії

Поліція Гонконгу заарештувала керівників будівельної компанії після найсильнішої пожежі в місті за майже 80 років, унаслідок якої загинуло щонайменше 83 людини, а десятки вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

До ранку п'ятниці пожежникам вдалося здебільшого локалізувати вогонь, що вирував понад 24 години та охопив житловий комплекс Ван Фук Корт у північному районі Тай По. Комплекс перебував на реконструкції та був обгорнутий бамбуковими риштуваннями та зеленою сіткою.

Фото: Радіо Свобода

Ми очікуємо, що пожежу буде повністю загашено сьогодні ввечері. Ми продовжимо гасити пожежу водою, щоб знизити температуру

Більшість жертв було знайдено у двох висотних будинках комплексу з восьми веж. Пожежники змогли врятувати кількох мешканців. Газета South China Morning Post повідомила про одного чоловіка що вижив, знайденого на сходах однієї з будівель.

Масштабна пожежа у Гонконзі: кількість жертв зросла до 75 осіб

Рятувальники боролися зі спекою, густим димом, обвалом риштувань та уламками, намагаючись дістатися мешканців на верхніх поверхах.

Поліція заарештувала двох директорів та інженера-консультанта компанії Prestige Construction, що мала контракт на технічне обслуговування будівель. Їх підозрюють у ненавмисному вбивстві через використання небезпечних матеріалів.

Фото: Reuters

У нас є підстави вважати, що відповідальні сторони компанії проявили грубу недбалість, що призвело до цієї аварії та спричинило неконтрольоване поширення пожежі, що призвело до численних жертв