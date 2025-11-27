Пожежа в Гонконгу: 83 загиблих, десятки зниклих, заарештовані керівники будівельної компанії

$42.300.10
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 11573 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 20730 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 27763 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 18323 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 26069 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 20288 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
27 листопада, 12:53 • 13543 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17193 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
27 листопада, 11:46 • 12149 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відео
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 17314 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 20721 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 27752 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 26063 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 20007 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Сиріл Рамафоса
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Запорізька область
Покровськ
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
Техніка
Дипломатка
Boeing Starliner
Соціальна мережа
Time (журнал)

Пожежа в Гонконгу: 83 загиблих, десятки зниклих, заарештовані керівники будівельної компанії

Київ • УНН

 • 1184 перегляди

Поліція Гонконгу заарештувала керівників будівельної компанії Prestige Construction після найсильнішої пожежі за майже 80 років, що забрала життя 83 людей. Вогонь охопив житловий комплекс Ван Фук Корт, який перебував на реконструкції та був обгорнутий бамбуковими риштуваннями.

Пожежа в Гонконгу: 83 загиблих, десятки зниклих, заарештовані керівники будівельної компанії
Фото: AP

Поліція Гонконгу заарештувала керівників будівельної компанії після найсильнішої пожежі в місті за майже 80 років, унаслідок якої загинуло щонайменше 83 людини, а десятки вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

До ранку п'ятниці пожежникам вдалося здебільшого локалізувати вогонь, що вирував понад 24 години та охопив житловий комплекс Ван Фук Корт у північному районі Тай По. Комплекс перебував на реконструкції та був обгорнутий бамбуковими риштуваннями та зеленою сіткою.

Фото: Радіо Свобода
Фото: Радіо Свобода

Ми очікуємо, що пожежу буде повністю загашено сьогодні ввечері. Ми продовжимо гасити пожежу водою, щоб знизити температуру 

– повідомив заступник директора пожежної служби Дерек Армстронг Чан

Більшість жертв було знайдено у двох висотних будинках комплексу з восьми веж. Пожежники змогли врятувати кількох мешканців. Газета South China Morning Post повідомила про одного чоловіка що вижив, знайденого на сходах однієї з будівель.

Масштабна пожежа у Гонконзі: кількість жертв зросла до 75 осіб27.11.25, 17:43 • 2188 переглядiв

Рятувальники боролися зі спекою, густим димом, обвалом риштувань та уламками, намагаючись дістатися мешканців на верхніх поверхах.

Поліція заарештувала двох директорів та інженера-консультанта компанії Prestige Construction, що мала контракт на технічне обслуговування будівель. Їх підозрюють у ненавмисному вбивстві через використання небезпечних матеріалів.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

У нас є підстави вважати, що відповідальні сторони компанії проявили грубу недбалість, що призвело до цієї аварії та спричинило неконтрольоване поширення пожежі, що призвело до численних жертв 

– повідомила начальниця поліції Ейлін Чунг заявила

Під час рейду в офісі компанії поліція вилучила тендерну документацію, список співробітників, 14 комп'ютерів та три мобільні телефони. 

Смертельна пожежа в Гонконзі викрила небезпеку бамбукових риштувань: влада перевіряє будівельні стандарти26.11.25, 22:11 • 3906 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Обшук
Reuters
Гонконг