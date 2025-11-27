Пожар в Гонконге: 83 погибших, десятки пропавших без вести, арестованы руководители строительной компании

Фото: AP

Полиция Гонконга арестовала руководителей строительной компании после сильнейшего пожара в городе за почти 80 лет, в результате которого погибли по меньшей мере 83 человека, а десятки считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

К утру пятницы пожарным удалось в основном локализовать огонь, бушевавший более 24 часов и охвативший жилой комплекс Ван Фук Корт в северном районе Тай По. Комплекс находился на реконструкции и был обернут бамбуковыми лесами и зеленой сеткой.

Фото: Радио Свобода

Мы ожидаем, что пожар будет полностью потушен сегодня вечером. Мы продолжим тушить пожар водой, чтобы снизить температуру – сообщил заместитель директора пожарной службы Дерек Армстронг Чан

Большинство жертв было найдено в двух высотных зданиях комплекса из восьми башен. Пожарные смогли спасти нескольких жителей. Газета South China Morning Post сообщила об одном выжившем мужчине, найденном на лестнице одного из зданий.

Спасатели боролись с жарой, густым дымом, обрушением лесов и обломками, пытаясь добраться до жителей на верхних этажах.

Полиция арестовала двух директоров и инженера-консультанта компании Prestige Construction, имевшей контракт на техническое обслуживание зданий. Их подозревают в непредумышленном убийстве из-за использования опасных материалов.

Фото: Reuters

У нас есть основания полагать, что ответственные стороны компании проявили грубую халатность, что привело к этой аварии и вызвало неконтролируемое распространение пожара, что привело к многочисленным жертвам – сообщила начальница полиции Эйлин Чунг заявила

Во время рейда в офисе компании полиция изъяла тендерную документацию, список сотрудников, 14 компьютеров и три мобильных телефона.

