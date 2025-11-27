$42.300.10
18:30 • 5108 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 7598 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25 • 17470 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 24675 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 16804 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 24292 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 19084 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13272 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 16958 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 11971 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
Пожар в Гонконге: 83 погибших, десятки пропавших без вести, арестованы руководители строительной компании

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Полиция Гонконга арестовала руководителей строительной компании Prestige Construction после сильнейшего пожара за почти 80 лет, унесшего жизни 83 человек. Огонь охватил жилой комплекс Ван Фук Корт, который находился на реконструкции и был обернут бамбуковыми лесами.

Пожар в Гонконге: 83 погибших, десятки пропавших без вести, арестованы руководители строительной компании
Фото: AP

Полиция Гонконга арестовала руководителей строительной компании после сильнейшего пожара в городе за почти 80 лет, в результате которого погибли по меньшей мере 83 человека, а десятки считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

К утру пятницы пожарным удалось в основном локализовать огонь, бушевавший более 24 часов и охвативший жилой комплекс Ван Фук Корт в северном районе Тай По. Комплекс находился на реконструкции и был обернут бамбуковыми лесами и зеленой сеткой.

Фото: Радио Свобода
Фото: Радио Свобода

Мы ожидаем, что пожар будет полностью потушен сегодня вечером. Мы продолжим тушить пожар водой, чтобы снизить температуру 

– сообщил заместитель директора пожарной службы Дерек Армстронг Чан

Большинство жертв было найдено в двух высотных зданиях комплекса из восьми башен. Пожарные смогли спасти нескольких жителей. Газета South China Morning Post сообщила об одном выжившем мужчине, найденном на лестнице одного из зданий.

Спасатели боролись с жарой, густым дымом, обрушением лесов и обломками, пытаясь добраться до жителей на верхних этажах.

Полиция арестовала двух директоров и инженера-консультанта компании Prestige Construction, имевшей контракт на техническое обслуживание зданий. Их подозревают в непредумышленном убийстве из-за использования опасных материалов.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

У нас есть основания полагать, что ответственные стороны компании проявили грубую халатность, что привело к этой аварии и вызвало неконтролируемое распространение пожара, что привело к многочисленным жертвам 

– сообщила начальница полиции Эйлин Чунг заявила

Во время рейда в офисе компании полиция изъяла тендерную документацию, список сотрудников, 14 компьютеров и три мобильных телефона. 

Степан Гафтко

