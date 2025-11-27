Пожар в Гонконге: 83 погибших, десятки пропавших без вести, арестованы руководители строительной компании
Полиция Гонконга арестовала руководителей строительной компании Prestige Construction после сильнейшего пожара за почти 80 лет, унесшего жизни 83 человек. Огонь охватил жилой комплекс Ван Фук Корт, который находился на реконструкции и был обернут бамбуковыми лесами.
Полиция Гонконга арестовала руководителей строительной компании после сильнейшего пожара в городе за почти 80 лет, в результате которого погибли по меньшей мере 83 человека, а десятки считаются пропавшими без вести.
К утру пятницы пожарным удалось в основном локализовать огонь, бушевавший более 24 часов и охвативший жилой комплекс Ван Фук Корт в северном районе Тай По. Комплекс находился на реконструкции и был обернут бамбуковыми лесами и зеленой сеткой.
Мы ожидаем, что пожар будет полностью потушен сегодня вечером. Мы продолжим тушить пожар водой, чтобы снизить температуру
Большинство жертв было найдено в двух высотных зданиях комплекса из восьми башен. Пожарные смогли спасти нескольких жителей. Газета South China Morning Post сообщила об одном выжившем мужчине, найденном на лестнице одного из зданий.
Спасатели боролись с жарой, густым дымом, обрушением лесов и обломками, пытаясь добраться до жителей на верхних этажах.
Полиция арестовала двух директоров и инженера-консультанта компании Prestige Construction, имевшей контракт на техническое обслуживание зданий. Их подозревают в непредумышленном убийстве из-за использования опасных материалов.
У нас есть основания полагать, что ответственные стороны компании проявили грубую халатность, что привело к этой аварии и вызвало неконтролируемое распространение пожара, что привело к многочисленным жертвам
Во время рейда в офисе компании полиция изъяла тендерную документацию, список сотрудников, 14 компьютеров и три мобильных телефона.
