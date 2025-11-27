Масштабный пожар в Гонконге: число жертв возросло до 75 человек

Власти Гонконга пересмотрели данные о количестве погибших в результате смертоносного пожара, охватившего жилой комплекс Ван Фук Корт, подтвердив в четверг вечером по местному времени, что погибло по меньшей мере 75 человек, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Сообщается, что среди погибших — 37-летний пожарный и двое индонезийцев, работавших домашней прислугой.

Ранее глава администрации Гонконга заявил, что 279 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, однако пожарные установили связь с некоторыми из них, в результате чего около 250 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Десятки людей также находятся на лечении в больнице. Представитель правительства сообщил информационному агентству AFP, что по состоянию на четверг 12 человек находятся в критическом состоянии, 29 – в тяжелом, а 17 – в стабильном.

Пожарные сообщили, что четыре пожара были потушены, а три находятся под контролем, при этом пламя все еще видно в некоторых из восьми зданий жилого комплекса, насчитывающего почти 2000 квартир, более чем через 24 часа после начала пожара.

Пожар в Гонконге: 55 человек погибли, более 300 пропали без вести - Reuters

Напомним

Пожар распространился на несколько многоквартирных домов в жилом комплексе в Гонконге. Изначально сообщалось о 4 погибших, но впоследствии эта цифра возросла до 36 человек.

Бурное пламя подняло столб огня и густой дым, распространяясь по бамбуковым лесам и строительным сеткам, установленным вокруг комплекса в районе Тай По. Пожар был обнаружен во второй половине дня.

Впоследствии полиция арестовала трех мужчин, подозреваемых в причастности к масштабному пожару в жилом комплексе района Тай-По.