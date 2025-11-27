Масштабный пожар в Гонконге: число жертв возросло до 75 человек

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
15:25 • 1818 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 10817 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 9794 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 13378 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 11518 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 11045 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 15329 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 11150 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 11127 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13712 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
79%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 20928 просмотра
Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина27 ноября, 06:53 • 10150 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 11255 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 20535 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 17174 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 1260 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25 • 1818 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 10817 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 13378 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 8972 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Европа
Львов
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 20942 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 45197 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 78945 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 94787 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 94407 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Boeing Starliner
Financial Times
Северный поток

Масштабный пожар в Гонконге: число жертв возросло до 75 человек

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Власти Гонконга пересмотрели данные о количестве погибших в результате пожара в жилом комплексе Ван Фук Корт, подтвердив гибель по меньшей мере 75 человек. Среди погибших 37-летний пожарный и двое индонезийцев, работавших домашней прислугой.

Масштабный пожар в Гонконге: число жертв возросло до 75 человек

Власти Гонконга пересмотрели данные о количестве погибших в результате смертоносного пожара, охватившего жилой комплекс Ван Фук Корт, подтвердив в четверг вечером по местному времени, что погибло по меньшей мере 75 человек, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Сообщается, что среди погибших — 37-летний пожарный и двое индонезийцев, работавших домашней прислугой.

Ранее глава администрации Гонконга заявил, что 279 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, однако пожарные установили связь с некоторыми из них, в результате чего около 250 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Десятки людей также находятся на лечении в больнице. Представитель правительства сообщил информационному агентству AFP, что по состоянию на четверг 12 человек находятся в критическом состоянии, 29 – в тяжелом, а 17 – в стабильном.

Пожарные сообщили, что четыре пожара были потушены, а три находятся под контролем, при этом пламя все еще видно в некоторых из восьми зданий жилого комплекса, насчитывающего почти 2000 квартир, более чем через 24 часа после начала пожара.

Пожар в Гонконге: 55 человек погибли, более 300 пропали без вести - Reuters27.11.25, 10:16 • 2396 просмотров

Напомним

Пожар распространился на несколько многоквартирных домов в жилом комплексе в Гонконге. Изначально сообщалось о 4 погибших, но впоследствии эта цифра возросла до 36 человек.

Бурное пламя подняло столб огня и густой дым, распространяясь по бамбуковым лесам и строительным сеткам, установленным вокруг комплекса в районе Тай По. Пожар был обнаружен во второй половине дня.

Впоследствии полиция арестовала трех мужчин, подозреваемых в причастности к масштабному пожару в жилом комплексе района Тай-По.

Антонина Туманова

Новости Мира
Гонконг