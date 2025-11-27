$42.300.10
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с Россией - WSJ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пожар в Гонконге: 55 человек погибли, более 300 пропали без вести - Reuters

Киев • УНН

 • 650 просмотра

В результате пожара в жилом комплексе Гонконга погибли по меньшей мере 55 человек, еще 279 считаются пропавшими без вести. Причиной трагедии могла стать "грубая халатность" строительной компании, которая использовала опасные материалы.

Пожар в Гонконге: 55 человек погибли, более 300 пропали без вести - Reuters

В результате пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли по меньшей мере 55 человек и почти 300 пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным полиции Гонконга, пожар мог быть вызван "грубой халатностью" строительной компании, которая использовала опасные материалы.

Почти через сутки после начала пожара пожарные пытались добраться до жителей, которые, вероятно, оказались в ловушке на верхних этажах жилого комплекса Wang Fuk Court из-за сильной жары и густого дыма от пожара.

В плотно застроенном комплексе в северном районе Тай По расположено 2000 квартир в восьми блоках, где проживает более 4600 человек в городе, который борется с хронической нехваткой доступного жилья, передает Reuters.

Среди 55 погибших был пожарный, а десятки людей находятся в больнице в критическом состоянии, сообщили в четверг вечером власти Гонконга. С 279 людьми до сих пор нет связи. Еще 900 жителей разместились в восьми приютах.

Напомним

Пожар распространился на несколько многоквартирных домов в жилом комплексе в Гонконге. Изначально сообщалось о 4 погибших, но впоследствии эта цифра возросла до 36 человек.

Бурный огонь поднял столб пламени и густой дым, распространяясь по бамбуковым лесам и строительным сеткам, установленным вокруг комплекса в районе Тай По. Пожар был обнаружен во второй половине дня.

Впоследствии полиция арестовала трех мужчин, подозреваемых в причастности к масштабному пожару в жилом комплексе района Тай-По.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Reuters
Гонконг