Пожежа в Гонконзі: 55 людей загинуло, понад 300 зникло безвісти - Reuters

Ексклюзив
07:45 • 3828 перегляди
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 4360 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 29095 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 30063 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 62121 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
26 листопада, 15:41 • 32081 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 30703 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
26 листопада, 15:02 • 21283 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
26 листопада, 14:47 • 13089 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
26 листопада, 14:38 • 10705 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф
Трамп заборонив ПАР брати участь у саміті G20 у Маямі: в чому причина
27 листопада, 00:04 • 4802 перегляди
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian
27 листопада, 01:14 • 17340 перегляди
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС
27 листопада, 02:18 • 17535 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямку
02:50 • 10668 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння
03:23 • 17430 перегляди
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 3818 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила
26 листопада, 16:04 • 30120 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
26 листопада, 15:49 • 62109 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
26 листопада, 14:17 • 34818 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимку
26 листопада, 13:53 • 34278 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
06:49 • 2762 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23 • 39074 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39 • 73209 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11 • 89462 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
24 листопада, 07:49 • 89193 перегляди
Пожежа в Гонконзі: 55 людей загинуло, понад 300 зникло безвісти - Reuters

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Внаслідок пожежі в житловому комплексі Гонконгу загинуло щонайменше 55 людей, ще 279 вважаються зниклими безвісти. Причиною трагедії могла стати "груба недбалість" будівельної компанії, яка використовувала небезпечні матеріали.

Пожежа в Гонконзі: 55 людей загинуло, понад 300 зникло безвісти - Reuters

В результаті пожежі в житловому комплексі в Гонконзі загинуло щонайменше 55 осіб і майже 300 зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними поліції Гонконгу, пожежа могла бути спричинена "грубою недбалістю" будівельної компанії, яка використовувала небезпечні матеріали.

Майже через добу після початку пожежі пожежники намагалися дістатися до мешканців, які, ймовірно, опинилися в пастці на верхніх поверхах житлового комплексу Wang Fuk Court через сильну спеку та густий дим від пожежі.

У щільно забудованому комплексі в північному районі Тай По розташовано 2000 квартир у восьми блоках, де проживає понад 4600 осіб у місті, яке бореться з хронічною нестачею доступного житла, передає Reuters.

Серед 55 загиблих був пожежник, а десятки людей перебувають у лікарні в критичному стані, повідомили в четвер ввечері власті Гонконгу. З 279 людьми досі немає зв'язку. Ще 900 мешканців розмістилися у восьми притулках.

Нагадаємо

Пожежа поширилася на кілька багатоквартирних будинків у житловому комплексі в Гонконзі. Спочатку повідомлялось про 4 загиблих, але згодом ця цифра зросла до 36 людей.

Бурхливий вогонь підняв стовп полум'я та густий дим, поширюючись бамбуковими риштуваннями та будівельними сітками, встановленими навколо комплексу в районі Тай По. Пожежу було виявлено в другій половині дня.

Згодом поліція заарештувала трьох чоловіків, підозрюваних у причетності до масштабної пожежі в житловому комплексі району Тай-По.

Євген Устименко

Новини СвітуПодії
Reuters
Гонконг