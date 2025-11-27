Пожежа в Гонконзі: 55 людей загинуло, понад 300 зникло безвісти - Reuters
Внаслідок пожежі в житловому комплексі Гонконгу загинуло щонайменше 55 людей, ще 279 вважаються зниклими безвісти. Причиною трагедії могла стати "груба недбалість" будівельної компанії, яка використовувала небезпечні матеріали.
В результаті пожежі в житловому комплексі в Гонконзі загинуло щонайменше 55 осіб і майже 300 зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За даними поліції Гонконгу, пожежа могла бути спричинена "грубою недбалістю" будівельної компанії, яка використовувала небезпечні матеріали.
Майже через добу після початку пожежі пожежники намагалися дістатися до мешканців, які, ймовірно, опинилися в пастці на верхніх поверхах житлового комплексу Wang Fuk Court через сильну спеку та густий дим від пожежі.
У щільно забудованому комплексі в північному районі Тай По розташовано 2000 квартир у восьми блоках, де проживає понад 4600 осіб у місті, яке бореться з хронічною нестачею доступного житла, передає Reuters.
Серед 55 загиблих був пожежник, а десятки людей перебувають у лікарні в критичному стані, повідомили в четвер ввечері власті Гонконгу. З 279 людьми досі немає зв'язку. Ще 900 мешканців розмістилися у восьми притулках.
Нагадаємо
Пожежа поширилася на кілька багатоквартирних будинків у житловому комплексі в Гонконзі. Спочатку повідомлялось про 4 загиблих, але згодом ця цифра зросла до 36 людей.
Бурхливий вогонь підняв стовп полум'я та густий дим, поширюючись бамбуковими риштуваннями та будівельними сітками, встановленими навколо комплексу в районі Тай По. Пожежу було виявлено в другій половині дня.
Згодом поліція заарештувала трьох чоловіків, підозрюваних у причетності до масштабної пожежі в житловому комплексі району Тай-По.