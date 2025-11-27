$42.300.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

© 2007 — 2025

Масштабна пожежа у Гонконзі: кількість жертв зросла до 75 осіб

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Влада Гонконгу переглянула дані про кількість загиблих внаслідок пожежі в житловому комплексі Ван Фук Корт, підтвердивши загибель щонайменше 75 людей. Серед загиблих 37-річний пожежник та двоє індонезійців, які працювали домашньою прислугою.

Влада Гонконгу переглянула дані про кількість загиблих внаслідок смертоносної пожежі, що охопила житловий комплекс Ван Фук Корт, підтвердивши в четвер увечері за місцевим часом, що загинуло щонайменше 75 людей, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Повідомляється, що серед загиблих — 37-річний пожежник і двоє індонезійців, які працювали як домашня прислуга.

Раніше глава адміністрації Гонконгу заявив, що 279 людей, як і раніше, вважаються зниклими безвісти, проте пожежники встановили зв'язок з деякими з них, внаслідок чого близько 250 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Десятки людей також перебувають на лікуванні у лікарні. Представник уряду повідомив інформаційному агентству AFP, що станом на четвер 12 осіб перебувають у критичному стані, 29 – у важкому, а 17 – у стабільному.

Пожежники повідомили, що чотири пожежі було загашено, а три перебувають під контролем, при цьому полум'я все ще видно в деяких із восьми будівель житлового комплексу, що налічує майже 2000 квартир, понад 24 години після початку пожежі.

Пожежа в Гонконзі: 55 людей загинуло, понад 300 зникло безвісти - Reuters27.11.25, 10:16 • 2458 переглядiв

Нагадаємо

Пожежа поширилася на кілька багатоквартирних будинків у житловому комплексі в Гонконзі. Спочатку повідомлялось про 4 загиблих, але згодом ця цифра зросла до 36 людей.

Бурхливий вогонь підняв стовп полум'я та густий дим, поширюючись бамбуковими риштуваннями та будівельними сітками, встановленими навколо комплексу в районі Тай По. Пожежу було виявлено в другій половині дня.

Згодом поліція заарештувала трьох чоловіків, підозрюваних у причетності до масштабної пожежі в житловому комплексі району Тай-По.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Гонконг