Масштабна пожежа у Гонконзі: кількість жертв зросла до 75 осіб
Київ • УНН
Влада Гонконгу переглянула дані про кількість загиблих внаслідок смертоносної пожежі, що охопила житловий комплекс Ван Фук Корт, підтвердивши в четвер увечері за місцевим часом, що загинуло щонайменше 75 людей, передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
Повідомляється, що серед загиблих — 37-річний пожежник і двоє індонезійців, які працювали як домашня прислуга.
Раніше глава адміністрації Гонконгу заявив, що 279 людей, як і раніше, вважаються зниклими безвісти, проте пожежники встановили зв'язок з деякими з них, внаслідок чого близько 250 осіб досі вважаються зниклими безвісти.
Десятки людей також перебувають на лікуванні у лікарні. Представник уряду повідомив інформаційному агентству AFP, що станом на четвер 12 осіб перебувають у критичному стані, 29 – у важкому, а 17 – у стабільному.
Пожежники повідомили, що чотири пожежі було загашено, а три перебувають під контролем, при цьому полум'я все ще видно в деяких із восьми будівель житлового комплексу, що налічує майже 2000 квартир, понад 24 години після початку пожежі.
Нагадаємо
Пожежа поширилася на кілька багатоквартирних будинків у житловому комплексі в Гонконзі. Спочатку повідомлялось про 4 загиблих, але згодом ця цифра зросла до 36 людей.
Бурхливий вогонь підняв стовп полум'я та густий дим, поширюючись бамбуковими риштуваннями та будівельними сітками, встановленими навколо комплексу в районі Тай По. Пожежу було виявлено в другій половині дня.
Згодом поліція заарештувала трьох чоловіків, підозрюваних у причетності до масштабної пожежі в житловому комплексі району Тай-По.