Позачергове засідання Ради Україна-НАТО: союзники засудили масовані обстріли рф та запевнили Київ у підтримці

У штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі 1 вересня відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО, де було засуджено масовані обстріли українських міст з боку росії, передає УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Деталі

У повідомленні МЗС України стверджується, що в засіданні взяли участь заступник міністра оборони України Сергій Боєв і заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв.

"Українська сторона закликала держави-члени НАТО надати необхідну Україні допомогу у посиленні протиповітряної оборони, зокрема системи "Patriot" та ракети до них. Окремо було підкреслено потребу у далекобійних ракетах.

Крім того, союзників закликали нарощувати обсяги інвестицій в оборонну промисловість України, зокрема виробництво дронів. За умови достатнього фінансування Україна може виробляти значну кількість додаткових спроможностей" - наголошується в повідомленні МЗС.

У НАТО засудили масові обстріли українських міст з боку росії, які відбулися наприкінці серпня. На думку представників Альянсу "такі дії Росії демонструють відсутність прагнення до миру".

Контекст

Рада Україна-НАТО була офіційно створена під час саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року, замінивши Комісію Україна-НАТО, яка існувала з 1997 року. Виникнення Ради дало нові можливості для посилення політичного діалогу між Україною та НАТО. В першу чергу мова йде про участь України в засіданнях Північноатлантичної Ради – головного політичного органу Альянсу.

УНН повідомляв, що Альона Гетьманчук у червні 2025 року була призначена президентом України як нова голова Місії України при НАТО.

Нагадаємо, що 22 серпня 2025 року генсек НАТО Марк Рютте здійснив візит до Києва, де зустрівся з Володимиром Зеленським.