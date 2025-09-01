Позачергове засідання Ради Україна-НАТО: союзники засудили масовані обстріли рф та запевнили Київ у підтримці

$41.320.06
48.200.06
ukenru
15:53 • 6746 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 17727 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 25276 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 151188 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 91309 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 163574 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 170780 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 146620 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 118939 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 38330 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
51%
745мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 117546 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 116733 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 104997 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 102724 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 95297 перегляди
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20 • 17727 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 57668 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 163571 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 170775 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 146618 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 27696 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 157440 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 286408 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 306145 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 300223 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
Facebook
Bild
Мі-8

Позачергове засідання Ради Україна-НАТО: союзники засудили масовані обстріли рф та запевнили Київ у підтримці

Київ • УНН

 • 210 перегляди

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО 1 вересня засуджено масові обстріли українських міст. Україна закликала НАТО надати системи Patriot, далекобійні ракети та інвестувати в оборонну промисловість.

Позачергове засідання Ради Україна-НАТО: союзники засудили масовані обстріли рф та запевнили Київ у підтримці

У штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі 1 вересня відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО, де було засуджено масовані обстріли українських міст з боку росії, передає УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Деталі

У повідомленні МЗС України стверджується, що в засіданні взяли участь заступник міністра оборони України Сергій Боєв і заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв.

"Українська сторона закликала держави-члени НАТО надати необхідну Україні допомогу у посиленні протиповітряної оборони, зокрема системи "Patriot" та ракети до них. Окремо було підкреслено потребу у далекобійних ракетах.

Крім того, союзників закликали нарощувати обсяги інвестицій в оборонну промисловість України, зокрема виробництво дронів. За умови достатнього фінансування Україна може виробляти значну кількість додаткових спроможностей" - наголошується в повідомленні МЗС.

У НАТО засудили масові обстріли українських міст з боку росії, які відбулися наприкінці серпня. На думку представників Альянсу "такі дії Росії демонструють відсутність прагнення до миру".

Контекст

Рада Україна-НАТО була офіційно створена під час саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року, замінивши Комісію Україна-НАТО, яка існувала з 1997 року. Виникнення Ради дало нові можливості для посилення політичного діалогу між Україною та НАТО. В першу чергу мова йде про участь України в засіданнях Північноатлантичної Ради – головного політичного органу Альянсу.

УНН повідомляв, що Альона Гетьманчук у червні 2025 року була призначена президентом України як нова голова Місії України при НАТО.

Нагадаємо, що 22 серпня 2025 року генсек НАТО Марк Рютте здійснив візит до Києва, де зустрівся з Володимиром Зеленським.

Єгор Брайлян

Політика
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Вільнюс
Брюссель
Володимир Зеленський
Україна
Київ