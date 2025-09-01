Внеочередное заседание Совета Украина-НАТО: союзники осудили массированные обстрелы рф и заверили Киев в поддержке
Киев • УНН
На внеочередном заседании Совета Украина-НАТО 1 сентября осуждены массовые обстрелы украинских городов. Украина призвала НАТО предоставить системы Patriot, дальнобойные ракеты и инвестировать в оборонную промышленность.
В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе 1 сентября состоялось внеочередное заседание Совета Украина-НАТО, где были осуждены массированные обстрелы украинских городов со стороны россии, передает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Детали
В сообщении МИД Украины утверждается, что в заседании приняли участие заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев.
"Украинская сторона призвала государства-члены НАТО оказать необходимую Украине помощь в усилении противовоздушной обороны, в частности системы "Patriot" и ракеты к ним. Отдельно была подчеркнута потребность в дальнобойных ракетах.
Кроме того, союзников призвали наращивать объемы инвестиций в оборонную промышленность Украины, в частности производство дронов. При условии достаточного финансирования Украина может производить значительное количество дополнительных мощностей", - отмечается в сообщении МИД.
В НАТО осудили массовые обстрелы украинских городов со стороны России, которые произошли в конце августа. По мнению представителей Альянса "такие действия России демонстрируют отсутствие стремления к миру".
Контекст
Совет Украина-НАТО был официально создан во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, заменив Комиссию Украина-НАТО, которая существовала с 1997 года. Возникновение Совета дало новые возможности для усиления политического диалога между Украиной и НАТО. В первую очередь речь идет об участии Украины в заседаниях Североатлантического совета – главного политического органа Альянса.
УНН сообщал, что Алена Гетьманчук в июне 2025 года была назначена президентом Украины как новая глава Миссии Украины при НАТО.
Напомним, что 22 августа 2025 года генсек НАТО Марк Рютте совершил визит в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.