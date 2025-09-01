Внеочередное заседание Совета Украина-НАТО: союзники осудили массированные обстрелы рф и заверили Киев в поддержке

$41.320.06
48.200.06
ukenru
18:36 • 254 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
15:53 • 7594 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 18618 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 26170 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 155853 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 93440 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 167448 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 174645 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 149501 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 121157 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
51%
745мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 120001 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 119157 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 107458 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 105141 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 97756 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 18623 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 59805 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 167469 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 174666 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 149520 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Рустем Умеров
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo18:36 • 254 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 28785 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 158505 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 287370 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 307026 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Facebook
Бильд
Ми-8

Внеочередное заседание Совета Украина-НАТО: союзники осудили массированные обстрелы рф и заверили Киев в поддержке

Киев • УНН

 • 598 просмотра

На внеочередном заседании Совета Украина-НАТО 1 сентября осуждены массовые обстрелы украинских городов. Украина призвала НАТО предоставить системы Patriot, дальнобойные ракеты и инвестировать в оборонную промышленность.

Внеочередное заседание Совета Украина-НАТО: союзники осудили массированные обстрелы рф и заверили Киев в поддержке

В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе 1 сентября состоялось внеочередное заседание Совета Украина-НАТО, где были осуждены массированные обстрелы украинских городов со стороны россии, передает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали

В сообщении МИД Украины утверждается, что в заседании приняли участие заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев.

"Украинская сторона призвала государства-члены НАТО оказать необходимую Украине помощь в усилении противовоздушной обороны, в частности системы "Patriot" и ракеты к ним. Отдельно была подчеркнута потребность в дальнобойных ракетах.

Кроме того, союзников призвали наращивать объемы инвестиций в оборонную промышленность Украины, в частности производство дронов. При условии достаточного финансирования Украина может производить значительное количество дополнительных мощностей", - отмечается в сообщении МИД.

В НАТО осудили массовые обстрелы украинских городов со стороны России, которые произошли в конце августа. По мнению представителей Альянса "такие действия России демонстрируют отсутствие стремления к миру".

Контекст

Совет Украина-НАТО был официально создан во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, заменив Комиссию Украина-НАТО, которая существовала с 1997 года. Возникновение Совета дало новые возможности для усиления политического диалога между Украиной и НАТО. В первую очередь речь идет об участии Украины в заседаниях Североатлантического совета – главного политического органа Альянса.

УНН сообщал, что Алена Гетьманчук в июне 2025 года была назначена президентом Украины как новая глава Миссии Украины при НАТО.

Напомним, что 22 августа 2025 года генсек НАТО Марк Рютте совершил визит в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.

Егор Брайлян

Политика
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Вильнюс
Брюссель
Владимир Зеленский
Украина
Киев