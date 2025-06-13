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Зеленський змінив очільника місії України при НАТО

Київ • УНН

 • 1682 перегляди

Президент України призначив Альону Гетьманчук главою місії України при НАТО, звільнивши з цієї посади Наталію Галібаренко. Галібаренко очолювала місію з 2021 року.

Зеленський змінив очільника місії України при НАТО

Президент України Володимир Зеленський змінив очільника місії України при НАТО, пише УНН з посиланням на відповідні президентські укази.

Призначити Гетьманчук Альону Анатоліївну главою місії України при НАТО

- ідеться в указі Президента №408/2025 від 13 червня.

Деталі

Перед цим указом №407/2025 від 13 червня Президент звільнив Наталію Галібаренко з посади очільниці місії України при НАТО.

Доповнення

Галібаренко була призначена главою місії України при НАТО указом Президента від З0 липня 2021 року.

Перед цим, у 2015 – 2020 рр. - посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, постійний представник України при Міжнародній морській організації.

Альона Гетьманчук - експертка з питань зовнішньої та безпекової політики. В аналітичному секторі працює з 2009 року, засновниця та директорка Центру "Нова Європа".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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