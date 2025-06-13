Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО
Киев • УНН
Президент Украины назначил Алёну Гетьманчук главой миссии Украины при НАТО, уволив с этой должности Наталию Галибаренко. Галибаренко возглавляла миссию с 2021 года.
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО, пишет УНН со ссылкой на соответствующие президентские указы.
Назначить Гетьманчук Алену Анатольевну главой миссии Украины при НАТО
Детали
Перед этим указом №407/2025 от 13 июня Президент уволил Наталию Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО.
Дополнение
Галибаренко была назначена главой миссии Украины при НАТО указом Президента от 30 июля 2021 года.
Перед этим, в 2015 – 2020 гг. - посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, постоянный представитель Украины при Международной морской организации.
Алена Гетьманчук - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности. В аналитическом секторе работает с 2009 года, основательница и директор Центра "Новая Европа".