Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО, пишет УНН со ссылкой на соответствующие президентские указы.

Назначить Гетьманчук Алену Анатольевну главой миссии Украины при НАТО - говорится в указе Президента №408/2025 от 13 июня.

Детали

Перед этим указом №407/2025 от 13 июня Президент уволил Наталию Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО.

Дополнение

Галибаренко была назначена главой миссии Украины при НАТО указом Президента от 30 июля 2021 года.

Перед этим, в 2015 – 2020 гг. - посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, постоянный представитель Украины при Международной морской организации.

Алена Гетьманчук - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности. В аналитическом секторе работает с 2009 года, основательница и директор Центра "Новая Европа".