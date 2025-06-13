Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО

$41.490.02
48.080.63
ukenru
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
09:49 • 13119 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
08:47 • 34205 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 60142 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 162982 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 152495 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 75787 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 108802 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 50327 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 66253 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
12 июня, 10:59 • 59109 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.5м/с
72%
750мм
Популярные новости
"Народная разведка": чат-ботом єВорог уже воспользовались 674 тысячи украинцев13 июня, 02:16 • 38418 просмотра
Израиль ликвидировал главу армии Ирана и ведущих ученых-ядерщиков - СМИ13 июня, 02:53 • 40134 просмотра
Операция Израиля против Ирана: Тегеран заявил о новом ударе по ключевому ядерному объекту13 июня, 03:44 • 37067 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 53303 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 38261 просмотра
публикации
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 34632 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 40513 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 55560 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 162997 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует 12 июня, 16:12 • 152507 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года08:23 • 22403 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 41232 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 108657 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 120030 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 143937 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Президент Украины назначил Алёну Гетьманчук главой миссии Украины при НАТО, уволив с этой должности Наталию Галибаренко. Галибаренко возглавляла миссию с 2021 года.

Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО, пишет УНН со ссылкой на соответствующие президентские указы.

Назначить Гетьманчук Алену Анатольевну главой миссии Украины при НАТО

- говорится в указе Президента №408/2025 от 13 июня.

Детали

Перед этим указом №407/2025 от 13 июня Президент уволил Наталию Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО.

Дополнение

Галибаренко была назначена главой миссии Украины при НАТО указом Президента от 30 июля 2021 года.

Перед этим, в 2015 – 2020 гг. - посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, постоянный представитель Украины при Международной морской организации.

Алена Гетьманчук - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности. В аналитическом секторе работает с 2009 года, основательница и директор Центра "Новая Европа".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
НАТО
Великобритания
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9