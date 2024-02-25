Повітряні сили фіксують зміну руху напрямків "Шахедів" у областях
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили, що безпілотники "Шахеди" іранського виробництва, які націлювалися на райони в центральній частині України, були зафіксовані в напрямку північних і північно-східних областей.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про напрямок групи "Шахедів" у різних частинах України, передає УНН.
Деталі
Групи "Шахедів" з Кіровоградщини та Черкащини вирушають курсом на Вінниччину та Житомирщину.
На Дніпропетровщині "Шахеди" приймають курс на Харківщину.
Група "Шахедів" на Полтавщині рухається курсом на північний захід.
Повідомлено про переміщення іранських безпілотників "Шахед" над кількома областями25.02.24, 03:46 • 37824 перегляди