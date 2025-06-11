Повернення тіл загиблих захисників України: в СБУ показали ексклюзивні фото та відео

Сьогодні в Україну були повернуті тіла полеглих військовослужбовців. СБУ оприлюднила кадри репатріації, передає УНН з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

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Тіла загиблих Оборонців вдалося повернути внаслідок спільної роботи кількох державних структур.

Зокрема, у процесі брали участь співробітники Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших структур сектору безпеки й оборони України.

"Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і реалізувати домовленості, досягнуті у Стамбулі!" – йдеться у повідомленні СБУ.

Служба безпеки висловила вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, який долучився до репатріаційної місії.

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