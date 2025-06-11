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“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін
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Повернення тіл загиблих захисників України: в СБУ показали ексклюзивні фото та відео

Київ • УНН

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В Україну сьогодні повернули тіла загиблих військовослужбовців внаслідок спільної роботи багатьох держструктур. СБУ подякувала Червоному Хресту за сприяння у репатріації.

Повернення тіл загиблих захисників України: в СБУ показали ексклюзивні фото та відео

Сьогодні в Україну були повернуті тіла полеглих військовослужбовців. СБУ оприлюднила кадри репатріації, передає УНН з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Деталі

Тіла загиблих Оборонців вдалося повернути внаслідок спільної роботи кількох державних структур.

Зокрема, у процесі брали участь співробітники Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших структур сектору безпеки й оборони України.

"Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і реалізувати домовленості, досягнуті у Стамбулі!" – йдеться у повідомленні СБУ.

Служба безпеки висловила вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, який долучився до репатріаційної місії.

"На щиті": в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників11.06.25, 12:13 • 1886 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Війна
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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