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Возвращение тел погибших защитников Украины: в СБУ показали эксклюзивные фото и видео

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В Украину сегодня вернули тела погибших военнослужащих в результате совместной работы многих госструктур. СБУ поблагодарила Красный Крест за содействие в репатриации.

Возвращение тел погибших защитников Украины: в СБУ показали эксклюзивные фото и видео

Сегодня в Украину были возвращены тела павших военнослужащих. СБУ обнародовала кадры репатриации, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Детали

Тела погибших Защитников удалось вернуть в результате совместной работы нескольких государственных структур.

В частности, в процессе принимали участие сотрудники Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и реализовать договоренности, достигнутые в Стамбуле!" – говорится в сообщении СБУ.

Служба безопасности выразила благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, который присоединился к репатриационной миссии.

"На щите": в Украину вернули тела 1212 павших защитников11.06.25, 12:13 • 1884 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Война
Международный комитет Красного Креста
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Стамбул
Украина
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