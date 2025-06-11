Возвращение тел погибших защитников Украины: в СБУ показали эксклюзивные фото и видео
Киев • УНН
В Украину сегодня вернули тела погибших военнослужащих в результате совместной работы многих госструктур. СБУ поблагодарила Красный Крест за содействие в репатриации.
Сегодня в Украину были возвращены тела павших военнослужащих. СБУ обнародовала кадры репатриации, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Детали
Тела погибших Защитников удалось вернуть в результате совместной работы нескольких государственных структур.
В частности, в процессе принимали участие сотрудники Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других структур сектора безопасности и обороны Украины.
"Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и реализовать договоренности, достигнутые в Стамбуле!" – говорится в сообщении СБУ.
Служба безопасности выразила благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, который присоединился к репатриационной миссии.
"На щите": в Украину вернули тела 1212 павших защитников11.06.25, 12:13 • 1884 просмотра