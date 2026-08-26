Повені в Непалі забрали життя вже 157 людей, ще понад 40 - госпіталізували
Київ • УНН
Унаслідок раптових повеней у Непалі загинули щонайменше 157 людей, 41 госпіталізовано. Сотні людей досі вважаються зниклими.
За даними поліції Непалу, внаслідок раптових повеней загинули щонайменше 157 людей, передає УНН із посиланням на CNN.
Щонайменше 41 особу госпіталізовано.
Ще сотні людей вважаються зниклими безвісти, пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
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У Непалі через раптову повінь загинули десятки людей, сотні зникли безвісти.
Непальська влада повідомила про 403 зниклих безвісти, у тому числі 341 іноземного громадянина. Суніл Шарма, представник туристичної ради, заявив, що 133 особи були з Індії, які здійснювали паломництво до гори Кайлаш у Тибеті, священного місця для індуїстів. Також зникли безвісти 47 людей зі США, 34 з Австралії, 33 з Великої Британії та 24 з Канади, додав він.