Повені в Непалі забрали життя вже 157 людей, ще понад 40 - госпіталізували

За даними поліції Непалу, внаслідок раптових повеней загинули щонайменше 157 людей, передає УНН із посиланням на CNN.

Щонайменше 41 особу госпіталізовано.

Ще сотні людей вважаються зниклими безвісти, пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

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У Непалі через раптову повінь загинули десятки людей, сотні зникли безвісти.

Непальська влада повідомила про 403 зниклих безвісти, у тому числі 341 іноземного громадянина. Суніл Шарма, представник туристичної ради, заявив, що 133 особи були з Індії, які здійснювали паломництво до гори Кайлаш у Тибеті, священного місця для індуїстів. Також зникли безвісти 47 людей зі США, 34 з Австралії, 33 з Великої Британії та 24 з Канади, додав він.