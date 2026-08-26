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Повені в Непалі забрали життя вже 157 людей, ще понад 40 - госпіталізували

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Унаслідок раптових повеней у Непалі загинули щонайменше 157 людей, 41 госпіталізовано. Сотні людей досі вважаються зниклими.

Повені в Непалі забрали життя вже 157 людей, ще понад 40 - госпіталізували

За даними поліції Непалу, внаслідок раптових повеней загинули щонайменше 157 людей, передає УНН із посиланням на CNN.

Щонайменше 41 особу госпіталізовано.

Ще сотні людей вважаються зниклими безвісти, пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Смертоносна повінь у Непалі - у МЗС заявили, що із двома українцями зник зв'язок26.08.26, 21:06 • 972 перегляди

Нагадаємо

У Непалі через раптову повінь загинули десятки людей, сотні зникли безвісти. 

Непальська влада повідомила про 403 зниклих безвісти, у тому числі 341 іноземного громадянина. Суніл Шарма, представник туристичної ради, заявив, що 133 особи були з Індії, які здійснювали паломництво до гори Кайлаш у Тибеті, священного місця для індуїстів. Також зникли безвісти 47 людей зі США, 34 з Австралії, 33 з Великої Британії та 24 з Канади, додав він.

Антоніна Туманова

СуспільствоСвіт
Тибет
Австралія
Непал
Індія
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Велика Британія
Сполучені Штати Америки