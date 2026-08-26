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Наводнения в Непале уже унесли жизни 157 человек, еще более 40 госпитализированы

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

В результате внезапных наводнений в Непале погибли по меньшей мере 157 человек, 41 госпитализирован. Сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Наводнения в Непале уже унесли жизни 157 человек, еще более 40 госпитализированы

По данным полиции Непала, в результате внезапных наводнений погибли по меньшей мере 157 человек, передает УНН со ссылкой на CNN.

По меньшей мере 41 человек госпитализирован.

Еще сотни людей считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.

Смертоносное наводнение в Непале — в МИД заявили, что связь с двумя украинцами прервана26.08.26, 21:06 • 4134 просмотра

Напомним

В Непале из-за внезапного наводнения погибли десятки людей, сотни пропали без вести. 

Непальские власти сообщили о 403 пропавших без вести, в том числе о 341 иностранном гражданине. Сунил Шарма, представитель туристического совета, заявил, что 133 человека были из Индии и совершали паломничество к горе Кайлас в Тибете, священному месту для индуистов. Также пропали без вести 47 человек из США, 34 из Австралии, 33 из Великобритании и 24 из Канады, добавил он.

Антонина Туманова

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