Потрібно не дозволити рф вести війну під прикриттям "мирних" ініціатив - Єрмак

Необхідно зупинити постачання зброї росії з КНДР, не дозволити кремлю вести війну під прикриттям "мирних" ініціатив. Потрібно вимагати припинення наступу рф, а не лише гучних заяв. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Ми готові до припинення вогню, до діалогу і до серйозного процесу, який приведе до справедливого завершення цієї війни. Президент чітко говорив, що ми погодилися на пропозицію США щодо припинення вогню у березні. росія - ні. Бо поки хоче виграти час