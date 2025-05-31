Потрібно не дозволити рф вести війну під прикриттям "мирних" ініціатив - Єрмак
Київ • УНН
Андрій Єрмак заявив про необхідність зупинити постачання зброї з КНДР до рф та припинити наступ. Він закликав вимагати дій, а не лише гучних заяв.
Необхідно зупинити постачання зброї росії з КНДР, не дозволити кремлю вести війну під прикриттям "мирних" ініціатив. Потрібно вимагати припинення наступу рф, а не лише гучних заяв. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Ми готові до припинення вогню, до діалогу і до серйозного процесу, який приведе до справедливого завершення цієї війни. Президент чітко говорив, що ми погодилися на пропозицію США щодо припинення вогню у березні. росія - ні. Бо поки хоче виграти час
Він наголосив, що Україна говорить про деескалацію, кремль наступає на Сході, Сумщині, Харківщині.
Поки світ закликає до перемовин, рф отримує боєприпаси з Північної Кореї, перекидає війська і намагається змусити Захід втомитися. Це не нова тактика. Радянський Союз теж укладав угоду і потім атакував Фінляндію. У 1990-х росія оголошувала перемир’я в Чечні - і використовувала їх для перегрупування. Сьогодні - та сама гра, тільки ставки глобальні
Єрмак підкреслив, що Україна вдячна кожному партнеру, хто підтримує українців на шляху до справедливого миру.
Нам потрібно зупинити постачання зброї рф з КНДР, не дозволити кремлю вести війну під прикриттям "мирних" ініціатив; маємо вимагати припинення наступу, а не лише гучних заяв
Єрмак також підкреслив, що роль США, країн Глобального Півдня і Європи - ключова.
Україна говорить чесно. росія - ні
Доповнення
30 травня Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливу наступну зустріч у Стамбулі з рф. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, росії, Туреччини і Сполучених Штатів.
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російська делегація відправляється до Стамбула, де в понеділок, 2 червня, чекатиме українську делегацію для подальших переговорів, а щодо обіцяного російського "меморандуму" - то, за словами пєскова, "нічого оприлюднюватись не буде", і російська сторона хоче обговорювати його вже під час переговорів.
28 травня Трамп заявляв, що протягом двох тижнів дасть оцінку тому, чи намагається президент росії володимир путін впливати на Сполучені Штати в контексті війни в Україні. Він також висловив розчарування через нещодавні російські атаки на українські міста, які відбуваються "посеред того, що можна назвати переговорами".