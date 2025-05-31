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Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння
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Потрібно не дозволити рф вести війну під прикриттям "мирних" ініціатив - Єрмак

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Андрій Єрмак заявив про необхідність зупинити постачання зброї з КНДР до рф та припинити наступ. Він закликав вимагати дій, а не лише гучних заяв.

Потрібно не дозволити рф вести війну під прикриттям "мирних" ініціатив - Єрмак

Необхідно зупинити постачання зброї росії з КНДР, не дозволити кремлю вести війну під прикриттям "мирних" ініціатив. Потрібно вимагати припинення наступу рф, а не лише гучних заяв. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Ми готові до припинення вогню, до діалогу і до серйозного процесу, який приведе до справедливого завершення цієї війни. Президент чітко говорив, що ми погодилися на пропозицію США щодо припинення вогню у березні. росія - ні. Бо поки хоче виграти час

- написав Єрмак.

Він наголосив, що Україна говорить про деескалацію, кремль наступає на Сході, Сумщині, Харківщині.

Поки світ закликає до перемовин, рф отримує боєприпаси з Північної Кореї, перекидає війська і намагається змусити Захід втомитися. Це не нова тактика. Радянський Союз теж укладав угоду і потім атакував Фінляндію. У 1990-х росія оголошувала перемир’я в Чечні - і використовувала їх для перегрупування. Сьогодні - та сама гра, тільки ставки глобальні

- зазначив Єрмак.

Єрмак підкреслив, що Україна вдячна кожному партнеру, хто підтримує українців на шляху до справедливого миру.

Нам потрібно зупинити постачання зброї рф з КНДР, не дозволити кремлю вести війну під прикриттям "мирних" ініціатив; маємо вимагати припинення наступу, а не лише гучних заяв

- наголосив Єрмак.

Єрмак також підкреслив, що роль США, країн Глобального Півдня і Європи - ключова.

Україна говорить чесно. росія - ні

- додав Єрмак.

Доповнення

30 травня Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливу наступну зустріч у Стамбулі з рф. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, росії, Туреччини і Сполучених Штатів.

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російська делегація відправляється до Стамбула, де в понеділок, 2 червня, чекатиме українську делегацію для подальших переговорів, а щодо обіцяного російського "меморандуму" - то, за словами пєскова, "нічого оприлюднюватись не буде", і російська сторона хоче обговорювати його вже під час переговорів.

28 травня Трамп заявляв, що протягом двох тижнів дасть оцінку тому, чи намагається президент росії володимир путін впливати на Сполучені Штати в контексті війни в Україні. Він також висловив розчарування через нещодавні російські атаки на українські міста, які відбуваються "посеред того, що можна назвати переговорами".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Північна Корея
Фінляндія
Андрій Єрмак
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