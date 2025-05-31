Нужно не позволить рф вести войну под прикрытием "мирных" инициатив - Ермак

Необходимо остановить поставки оружия россии из КНДР, не позволить кремлю вести войну под прикрытием "мирных" инициатив. Нужно требовать прекращения наступления рф, а не только громких заявлений. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Мы готовы к прекращению огня, к диалогу и к серьезному процессу, который приведет к справедливому завершению этой войны. Президент четко говорил, что мы согласились на предложение США о прекращении огня в марте. россия - нет. Потому что пока хочет выиграть время - написал Ермак.

Он подчеркнул, что Украина говорит о деэскалации, кремль наступает на Востоке, Сумщине, Харьковщине.

Пока мир призывает к переговорам, рф получает боеприпасы из Северной Кореи, перебрасывает войска и пытается заставить Запад устать. Это не новая тактика. Советский Союз тоже заключал соглашение и потом атаковал Финляндию. В 1990-х россия объявляла перемирие в Чечне - и использовала их для перегруппировки. Сегодня - та же игра, только ставки глобальные - отметил Ермак.

Ермак подчеркнул, что Украина благодарна каждому партнеру, кто поддерживает украинцев на пути к справедливому миру.

Нам нужно остановить поставки оружия рф из КНДР, не позволить кремлю вести войну под прикрытием "мирных" инициатив; должны требовать прекращения наступления, а не только громких заявлений - подчеркнул Ермак.

Ермак также подчеркнул, что роль США, стран Глобального Юга и Европы - ключевая.

Украина говорит честно. россия - нет - добавил Ермак.

Дополнение

30 мая Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможную следующую встречу в Стамбуле с рф. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, россии, Турции и Соединенных Штатов.

Спикер кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ждать украинскую делегацию для дальнейших переговоров, а по поводу обещанного российского "меморандума" - то, по словам пескова, "ничего обнародоваться не будет", и российская сторона хочет обсуждать его уже во время переговоров.

28 мая Трамп заявлял, что в течение двух недель даст оценку тому, пытается ли президент россии владимир путин влиять на Соединенные Штаты в контексте войны в Украине. Он также выразил разочарование из-за недавних российских атак на украинские города, которые происходят "посреди того, что можно назвать переговорами".