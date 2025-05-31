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Нужно не позволить рф вести войну под прикрытием "мирных" инициатив - Ермак

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Андрей Ермак заявил о необходимости остановить поставки оружия из КНДР в рф и прекратить наступление. Он призвал требовать действий, а не только громких заявлений.

Нужно не позволить рф вести войну под прикрытием "мирных" инициатив - Ермак

Необходимо остановить поставки оружия россии из КНДР, не позволить кремлю вести войну под прикрытием "мирных" инициатив. Нужно требовать прекращения наступления рф, а не только громких заявлений. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Мы готовы к прекращению огня, к диалогу и к серьезному процессу, который приведет к справедливому завершению этой войны. Президент четко говорил, что мы согласились на предложение США о прекращении огня в марте. россия - нет. Потому что пока хочет выиграть время

- написал Ермак.

Он подчеркнул, что Украина говорит о деэскалации, кремль наступает на Востоке, Сумщине, Харьковщине.

Пока мир призывает к переговорам, рф получает боеприпасы из Северной Кореи, перебрасывает войска и пытается заставить Запад устать. Это не новая тактика. Советский Союз тоже заключал соглашение и потом атаковал Финляндию. В 1990-х россия объявляла перемирие в Чечне - и использовала их для перегруппировки. Сегодня - та же игра, только ставки глобальные

- отметил Ермак.

Ермак подчеркнул, что Украина благодарна каждому партнеру, кто поддерживает украинцев на пути к справедливому миру.

Нам нужно остановить поставки оружия рф из КНДР, не позволить кремлю вести войну под прикрытием "мирных" инициатив; должны требовать прекращения наступления, а не только громких заявлений

- подчеркнул Ермак.

Ермак также подчеркнул, что роль США, стран Глобального Юга и Европы - ключевая.

Украина говорит честно. россия - нет

- добавил Ермак.

Дополнение

30 мая Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможную следующую встречу в Стамбуле с рф. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, россии, Турции и Соединенных Штатов.

Спикер кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ждать украинскую делегацию для дальнейших переговоров, а по поводу обещанного российского "меморандума" - то, по словам пескова, "ничего обнародоваться не будет", и российская сторона хочет обсуждать его уже во время переговоров.

28 мая Трамп заявлял, что в течение двух недель даст оценку тому, пытается ли президент россии владимир путин влиять на Соединенные Штаты в контексте войны в Украине. Он также выразил разочарование из-за недавних российских атак на украинские города, которые происходят "посреди того, что можно назвать переговорами".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Дональд Трамп
Северная Корея
Финляндия
Андрей Ермак
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
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