“Постковідний” синдром: лікар назвав найчастіші ускладнення, на які скаржаться українці

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“Є визначення "постковідного“ синдрому. Насправді, це тривалість проявів, скарг, симптомів, яка по часу має 12 та більше тижнів від початку захворювання. Якщо говорити про симптоми, то вони можуть проявлятися з боку практично будь-якої системи — це і в першу чергу дихальна система, серцево-судинна, нервова система. Найбільш типовими, частими скаргами серед пацієнтів, якщо ми говоримо про "постковідний“ синдром, є зміни з боку респіраторної системи. Дійсно, ті інфільтративні зміни на рентгенограмах або комп’ютерних томограмах органів грудної порожнини досить часто в пацієнтів субтотальні або взагалі тотальні”, — розповів Дубров.

Деталі

За його словами, після тяжкого перебігу коронавірусної хвороби тривалий час пацієнти потребують допоміжної респіраторної підтримки, навіть коли в них вже немає реплікацій вірусу, тобто коли ПЛР-тест є негативним.

"Наступні зміни - з боку серцево-судинної системи. Поки що в Україні частота міокардитів, пов’язаних з вірусом SARS-CoV-2, чітко не аналізувалася, але вона, мені так здається, суб’єктивно менша, ніж в інших країнах розвинених. Наприклад, китайці в своїх дослідженнях пишуть, що частота міокардиту становить від 7 до 23% у хворих, які хворіли COVID-19. Звичайно, ступінь ускладнень корелює з тяжкістю самого захворювання, особливо, якщо ми говоримо про ускладнення з боку дихальної системи“, - сказав Дубров.

Він зазначив, що серед симптомів є неврологічні розлади, тривала слабкість.

“Я думаю, що більша кількість людей, які перехворіли, можуть підтвердити, що протягом декількох тижнів як мінімум, навіть при нетяжкому перебігу коронавірусної хвороби, є порушення сну та виражена слабкість. Також серед найбільш частих скарг та порушень, мені здається, слід зазначити когнітивні розлади. Тобто, порушення пам’яті, порушення вищої функції нервової системи”, — розповів професор.

Дубров зауважив, що на сьогодні в Україні немає чітких рекомендацій або медикаментозного лікування “постковідного” стану, і більшість рекомендацій ЄС та США зводяться до відновлювальної терапії, фізичної реабілітації, повноцінного харчування, нормального сону.

“Але, звичайно, у низки пацієнтів, у яких є виражені скарги чи то на серцебиття, чи то на порушення ритму, чи на скарги з боку дихальної системи - вони потребують додаткового скринінгу, тобто додаткового медикаментозного обстеження з метою визначення проблем з боку тієї чи іншої системи та при необхідності - корекції”, — додав Дубров.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні зросли ризики “постковідного” синдрому. До 70% перехворілих на COVID-19 потребують від 3 до 6 місяців додаткової реабілітації.

Раніше Степанов заявив, що “британський” штам COVID-19 наразі розповсюджений по всій Україні. Він втричі заразніший, вражає молодшу вікову групу та викликає тяжкий перебіг хвороби.