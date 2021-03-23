"Постковідний" синдром: в Україні до 70% перехворілих на COVID-19 потребують реабілітації

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“У нас зросли ризики „постковідного“ синдрому у зв’язку з „британським“ штамом. Тобто люди, які перехворіли на COVID-19 потім від 3 до 6 місяців повинні проходити реабілітацію, по суті справи лікуватися. Кількість таких людей зараз вже складає до 70%”, — розповів Степанов.

Доповнення

Кандидат психологічних наук, медичний психолог, експерт з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова розповіла, що суїцидальна поведінка при COVID-19 обумовлюється психологічною реакцією на пандемію, психічними порушеннями у пацієнтів внаслідок захворювання на COVID-19 та “постковідним” синдромом, а також може бути зумовлена іншими причинами.



Степанов заявив, що “британський” штам COVID-19 наразі розповсюджений по всій Україні. Він втричі заразніший, вражає молодшу вікову групу та викликає тяжкий перебіг хвороби.