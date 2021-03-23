"Британський" штам COVID-19 циркулює по всій Україні: в МОЗ розповіли, чим він небезпечний

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“По всій території нашої країни зараз розповсюджений „британський“ штам вірусу. Цей штам вірусу більш агресивний, вражає молодих людей, він швидше передається і викликає тяжкий перебіг хвороби. З цим в першу чергу пов’язана кількість госпіталізацій, яка значно зросла під час третьої хвилі пандемії”, — розповів Степанов.

Деталі

За його словами, “британський” штам втричі заразніший.

“Це означає, що кількість хворих стрімко зростає, в штаму дуже короткий інкубаційний період — 1-3 дні, хвороба розвивається дуже швидко, для цього штаму характерна важка клінічна картина, стрімке збільшення госпіталізації пов’язане саме з цим фактором. Вірус почав вражати молодшу вікову групу, якщо раніше основна група людей, які потрапляли до наших лікарень складали люди віком старше за 60 років то зараз у нас зростає кількість госпіталізацій з громадянами, яким від 30 до 40 років, або старше 40 років”, — сказав міністр.

Степанов зауважив, що безсимптомного перебігу хвороби практично не фіксується.

“Тобто всі хвороби ми фіксуємо з певною клінічною картиною і дуже часто це важкий перебіг хвороб. Окрім органів дихання вірус почав вражати слизові, печінку, нирки та навіть центральну нервову систему. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли хворі на „британський“ штам помирали від фізичної відсутності необхідності дихати. Хоча були при цьому в абсолютній свідомості. Ці дані ми отримуємо від наших західних колег з якими ми тримаємо постійний зв’язок”, — розповів він.

Степанов також зазначив, що в Україні зросли ризики постковідного синдрому у зв’язку з “британським” штамом.

“Тобто люди, які перехворіли на COVID-19 повинні потім протягом 3-6 місяців проходити реабілітацію, по суті лікуватися й кількість таких людей складає до 70%”, — додав міністр.

Доповнення

Науковці Інституту молекулярної біології і генетики виявили нові небезпечні мутації “британського” штаму коронавірусу в Україні, провівши секвенування 17-ти зразків, що відібрали у хворих Київщини та Івано-Франківщини.



4 березня МОЗ України офіційно заявив, що в країні зафіксували циркуляцію “британського” штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант COVID-19 виявили у двох хворих із Івано-Франківської області. Київ повідомив про це Всесвітню організацію охорони здоров’я.